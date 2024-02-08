Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP gibi kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmek yerine, Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz." dedi.

Erdoğan, Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Etrafı adeta ateş çemberiyle çevrili Türkiye'yi nasıl sahil-i selamete çıkarabileceklerinin endişesini taşıdıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak var. Bizim gündemimizde ülkemizi bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde anahtar konuma getirmek var. Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nın en kısa sürede inşası var. Bizim gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ekonomide, savunmada, diplomaside, sağlıkta, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda lider ülke yapmak var."

Erdoğan, bunun dışında bir saikle hareket etmeyi kendilerine zül saydıklarını, muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın, yalanla, iftirayla, çarpıtmayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin hevesinde olmadıklarını söyledi.

"Adıyaman- Çelikhan yolunun ihalesini 13 Mart'ta yapıyoruz"

İş yapmanın, hizmet etmenin, eser ortaya koymanın ve Adıyaman halkıyla birlikte 85 milyon vatandaşın dertlerine derman olmanın peşinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Nitekim şehrimizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Adıyaman-Çelikhan yolunun ihalesini 13 Mart tarihinde yapıyoruz. Ne diyor hikmet erbabı, 'Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.' Biz de geride hayır duyasıyla anılacak eserler bırakmanın derdindeyiz. Rabb'im son nefesimize kadar bu niyet üzerine çalışmayı, yürümeyi bizlere nasip eylesin." dedi.

14-28 Mayıs 2023'teki seçimlerde elde ettikleri avantajı, 31 Mart'taki seçimlerde büyük bir zafer kazanarak taçlandıracaklarını kaydeden Erdoğan, "31 Mart'a hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart'ta Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde gümbür gümbür sandıkları patlatarak gelmeye var mıyız? AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Şehirlerimizin sorunlarına dair çözüm önerilerimizi netleştirdik. Hangi ilimizin neye ihtiyacı olduğunu doğru tespit ederek buna göre plan ve projelerimizi tek tek belirledik." diye konuştu.

"Belediyecilikte AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yarışabilecek babayiğit yok"

Erdoğan, 30 Ocak'ta Ankara'da düzenledikleri coşkulu bir programla seçim beyannamelerini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, sadece sorunlara odaklanan değil, aynı zamanda şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak vizyoner projelerle milletin huzuruna çıktıklarını aktardı.

Beyannamenin 8 bölümden oluştuğuna işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci bölüm AK Parti'nin yerel yönetim vizyonu. İkinci bölüm katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Üçüncü bölüm dirençli şehirler. Dördüncü bölüm Türkiye Yüzyılı'nda şehir ve çevre. Beşinci bölüm toplumsal refah, öncelikli şehir ekonomileri. Altıncı bölüm duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik. Yedinci bölüm kültür üreten şehirler. Sekizinci bölüm ise hizmet ve eser belediyeciliği. Tüm bu başlıklarda, her biri çok detaylı çalışılmış alt başlıklar bulunuyor.

Dolayısıyla belediyelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizle iktidardaki 21 yılı aşan müktesebatımızı harmanlayarak her açıdan kapsayıcı, pratik ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir yol haritası çıkardık. 31 Mart'ta milletimizin onayını aldıktan sonra seçim beyannamemizi adım adım hayata geçireceğiz. Elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız şu gerçeği kabul ediyor; belediyecilik konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur."

Erdoğan, hizmet ve eser siyasetinde kendileriyle aşık atabilecek kimsenin çıkmadığını, bugüne kadar hep kendileriyle yarışıp kendi vizyonlarını aşmaya çalıştıklarını söyledi.

"Rakiplerimizin beceriksizliğinden, çapsızlığından ve iş bilmezliğinden güç devşirenlerden asla olmadık." diyen Erdoğan, şehirlere hep daha iyi, daha kaliteli hizmet götürmenin mücadelesini verdiklerini belirtti.

Siyaset ve toplum mühendisleriyle seçim kazanma hesabı yapmak yerine, milletin gönlüne girerek sandıktan birinci çıkmaya gayret ettiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. CHP gibi kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmek yerine, Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz.

Siyaseti basit toplama çıkarma işlemine indirgeyenler kazın ayağının hiç de öyle olmadığını 31 Mart gecesi acı bir tecrübeyle görecektir. Millet, siyaseti kişisel ikbali için at pazarlığına çevirenler ile ülkeye hizmet için didinenleri ayıracak, iradesini tapulu mülkü gibi gören kibir abidelerini siyasetten inşallah tasfiye edecektir. Eski Türkiye'nin kirli pazarlıklarını yeniden horlatmak isteyenler, hak ettikleri şekilde siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerlerini alacaklardır."

Erdoğan, kapısı çalınmadık ev bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Ben sizlere inanıyorum. Öyleyse 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Seçim zaferimiz şimdiden kutlu ve mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Milletin kantarına çıkmalarına 52 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "İnşallah 52 gün sonra hep birlikte sandığa giderek gerçek belediyecilik için oylarımızı kullanacağız. Şehirlerimizin her anında hep yanında olacak adaylara oylarımızı vereceğiz. Adıyaman'ın tercihinin yine AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana olacağına inanıyorum. Sizlerden merkezde Ziya Polat kardeşime çok güçlü destek bekliyorum. Aynı şekilde ilçelerimizde de adaylarımıza sahip çıkacağınızdan şüphe etmiyorum." diye konuştu.

(Bitti)