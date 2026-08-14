Erdoğan: AK Parti'nin 25 Yılı Tarihi Bir Dönüşüm Hikayesi - Son Dakika
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Erdoğan: AK Parti'nin 25 Yılı Tarihi Bir Dönüşüm Hikayesi

Erdoğan: AK Parti\'nin 25 Yılı Tarihi Bir Dönüşüm Hikayesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asrını değerlendirdiği makalesinde, demokratik meşruiyetin güçlendiğini, savunma sanayisi ve teknolojide atılan adımlarla dışa bağımlılığın azaldığını, Türkiye'nin küresel aktör haline geldiğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti, Milletle Birlikte Yazılan Çeyrek Asırlık Dönüşüm Hikayesi" başlıklı makalesi Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da yayımlandı. Erdoğan, 14 Ağustos 2001'de "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" derken en büyük güvencelerinin milletin iradesi olduğunu belirterek, AK Parti'nin hakları sınırlandırılan, krizlerin yükünü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini gördüklerini kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü. Demokratik meşruiyetin güçlenmesi, bu dönemde verdiğimiz mücadelenin temelini oluşturdu. Bunun en ağır sınavını 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Milletimiz o gece seçilmiş iradeye ve anayasal düzene sahip çıkarak Türkiye'nin geleceğine sandık dışı hiçbir gücün yön veremeyeceğini ortaya koydu. Bu kararlı duruş, vesayet döneminin geride bırakılmasında, sivil siyasetin güçlenmesinde ve demokrasimizin kökleşmesinde tarihi bir dönüm noktası oldu."

"HAMLELERİMİZ TÜRKİYE'NİN ÜRETİM VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Erdoğan, savunma sanayisinde ve ileri teknolojide attıkları adımların, stratejik alanlardaki dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalttığına dikkati çekerek, "İnsansız hava araçlarından milli muharip uçağımız KAAN'a, savaş gemilerinden hava savunma sistemlerine uzanan hamlelerimiz Türkiye'nin üretim ve teknoloji kapasitesini güçlendirdi. TOGG, uzay programımız, nükleer enerji yatırımlarımız ve Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz bu yeni öz güvenin sembolleri oldu. Önümüzdeki dönemde bu birikimi yapay zeka, yarı iletkenler, enerji teknolojileri ve yüksek katma değerli üretimde yeni bir sıçramaya dönüştüreceğiz" dedi.

Dış politikada Türkiye'nin, değişen ve giderek çok kutuplu hale gelen uluslararası sistemin etkin aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, milli çıkarları korurken diplomasiyi, diyaloğu ve insani sorumluluğu esas alan çok yönlü bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti. Erdoğan, NATO'nun güçlü bir müttefiki, G20'nin etkin bir üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önde gelen ülkesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden biri olarak Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunduklarının altını çizerek, "Stratejik özerkliği, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde daha dengeli ilişkiler kurmanın zemini olarak görüyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' çağrımız, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların günümüzün güç dengelerini ve toplumların çeşitliliğini daha adil biçimde temsil etmesi gerektiğine dair teklifimizin özüdür. Küresel barış ve güvenliğin sınırlı sayıdaki ülkenin önceliklerine bağlı kalması, insanlığın karşı karşıya bulunduğu krizlere kalıcı çözümler üretmemektedir. Daha kapsayıcı, daha etkin ve hesap verebilir bir uluslararası düzenin ortak geleceğimiz için zorunlu olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerine ilişkin, 11 ili ve milyonlarca vatandaşı etkileyen bu felaketin milletin yüreğinde derin yaralar açtığına değinerek, "İlk andan itibaren devletimizin bütün imkanlarını seferber ettik. Bugün şehirlerimizin yeniden imarında önemli mesafe kat ettik. Güvenli konutlardan üretim altyapılarına, sosyal hayattan tarihi dokunun korunmasına kadar yürüttüğümüz çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"YOLUMUZA AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Erdoğan, "AK Parti'nin 25'inci yılı, geçmişin tecrübesini değerlendirerek yeni dönemin yol haritasını ortaya koyduğumuz tarihi bir eşiktir. Aziz milletimizle çıktığımız bu yolda, reform irademizi diri tutarak ve geleceğin imkanlarına odaklanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: AK Parti'nin 25 Yılı Tarihi Bir Dönüşüm Hikayesi - Son Dakika

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