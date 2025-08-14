Erdoğan'dan Özel'e Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 13 Ağustos'ta Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde ve sonrasında Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan çıkışta yaptığı basın açıklamasında sarf ettiği sözler nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 13 Ağustos'ta Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde ve aynı gün Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.