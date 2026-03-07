Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Yaptı

(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen iftar programında buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen iftar programında yaşları 7 ila 12 arasında değişen devlet himayesindeki 23 çocukla bir araya geldi.
