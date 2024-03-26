Erdoğan: Enflasyon konusunda güzel haberler gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdoğan: Enflasyon konusunda güzel haberler gelecek

Erdoğan: Enflasyon konusunda güzel haberler gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta; “Enflasyon konusunda yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız” dedi. Emeklilere bayram ikramiyesi ve promosyon verildiğini hatırlatan Erdoğan, “İktidarımız döneminde çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

26.03.2024 18:45  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta; "Enflasyon konusunda yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız" dedi. Emeklilere bayram ikramiyesi ve promosyon verildiğini hatırlatan Erdoğan, "İktidarımız döneminde çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ta vatandaşlara seslendi. Milli gelirin arttığını, işsizlik oranın azaldığını belirten Erdoğan, "Enflasyon konusunda yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız" dedi.

Emeklilere bayram ikramiyesi ve promosyon verildiğini hatırlatan Erdoğan, "İktidarımız döneminde çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.

CHP LİDERİ ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Erdoğan, açıklamasının devamında özetle şöyle konuştu:

"Muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Son seçimde yaşadıkları yenilgiden sonra güya bir değişime gittiler ama '13'ncü Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştiremediler. Darbeseverlikten ayrımcılığa, milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga etmekten faşizme kadar eski tas, eski hamam devam ediyorlar. Bay Kemal'in yerine bin bir umutla getirdikleri çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı, daha beş ay bile demeden muvazene kayboldu, şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bitse de kurtulsak havasında 31 Mart'ı adeta iple çekiyor... Ama ne hikmetse bavullarla, çantalarla taşınan deste deste dolarlar, euoralar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor."

"MATRUŞKA İTTİFAKI" SUÇLAMASI

CHP'nin DEM Parti'yle ittifak kurduğunu iddia eden Erdoğan, "Daha kapalı kapılar ardında DEM'le kurdukları matruşka ittifakını saymıyorum. Sorsan 'ittifak yok' diyorlar ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar" dedi.

"31 Mart seçimleri, Türk siyasetinin, bu kirli ve kibirli zihniyetten kurtuluşunun miladı olacak. Bunun için sandıktan çıkacak sonuç çok önemli" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Yozgatlıları arayacaksınız; İstanbul'da oylar Murat Kurum'a diyeceksiniz, Ankara'da oylar Turgut Altınok'a diyeceksiniz. CHP zulmünden İstanbul'umuzu, Ankara'mızı, İzmir'imizi gelin kurtaralım. 31 Mart'ı milli irade bayramına dönüştüreceğimize inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Enflasyon konusunda güzel haberler gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı
    19:31 Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, 11'i Afganistan, 20'si Suriye uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı zanlısı ise adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

  • Samsun Alaçam'da Gençlik Merkezi'nde El Sanatları Sergisi
    19:31 Samsun Alaçam'da Gençlik Merkezi'nde El Sanatları Sergisi

    Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi bünyesindeki el sanatları atölyesinde yapılan çalışmalar, bir sergide sergilendi. Alaçam anneler parkı sosyal tesisinde açılan sergide, rölyef, ahşap boyama, mısır kabuğu örme, bambu, sepet örücülüğü, takı tasarımı ve rafya teknikleriyle hazırlanan birçok el emeği ürün beğeniye sunuldu. Sergiye, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bizim siyasetimiz birlik siyaseti
    19:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bizim siyasetimiz birlik siyaseti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik siyaseti olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu söyledi. Yılmaz, yapılan hizmetlerin önemine değinerek, Türkiye'nin vesayetlerden kurtulduğunu ve milli iradeyi hakim kıldığını belirtti. Ayrıca, Muş'un yaşam kalitesini artıracak ve kalkınmasını hızlandıracak adayın Feyat Asya olduğunu ifade etti.

  • Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı
    19:30 Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Sağanak yağışların ardından gelen kar yağışı nedeniyle ilçede seyir halinde olan araçlar zorlukla ilerliyor. Ekipler, olumsuz bir durum karşısında hazır bekliyor.

  • 6 kişinin öldüğü katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
    19:29 6 kişinin öldüğü katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve görüntülerde otomobilin tırla kafa kafaya çarpıştığı görüldü.

  • Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı
    19:23 Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı

    Başakşehir ilçesinde bulunan bir oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Edirne'de traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    19:19 Edirne'de traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Bingöl'ün Ilıcalar beldesindeki termal tesis yangında hasar gördü
    19:19 Bingöl'ün Ilıcalar beldesindeki termal tesis yangında hasar gördü

    Ilıcalar beldesinde bulunan özel bir işletmeye ait termal tesisin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, termal tesiste hasara neden oldu.


17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde büyük gaf: “Ezan ne zaman okunuyor Ben zayıfım bu konuda“ CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde büyük gaf: "Ezan ne zaman okunuyor? Ben zayıfım bu konuda"
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:44 Dışişleri’nden Belçika’da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı Dışişleri'nden Belçika'da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 19:33:08. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Enflasyon konusunda güzel haberler gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement