Erdoğan: Enflasyon konusunda güzel haberler gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta; "Enflasyon konusunda yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız" dedi. Emeklilere bayram ikramiyesi ve promosyon verildiğini hatırlatan Erdoğan, "İktidarımız döneminde çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ta vatandaşlara seslendi. Milli gelirin arttığını, işsizlik oranın azaldığını belirten Erdoğan, "Enflasyon konusunda yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız" dedi.
Emeklilere bayram ikramiyesi ve promosyon verildiğini hatırlatan Erdoğan, "İktidarımız döneminde çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.
CHP LİDERİ ÖZEL'İ HEDEF ALDI
Erdoğan, açıklamasının devamında özetle şöyle konuştu:
"Muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Son seçimde yaşadıkları yenilgiden sonra güya bir değişime gittiler ama '13'ncü Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştiremediler. Darbeseverlikten ayrımcılığa, milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga etmekten faşizme kadar eski tas, eski hamam devam ediyorlar. Bay Kemal'in yerine bin bir umutla getirdikleri çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı, daha beş ay bile demeden muvazene kayboldu, şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bitse de kurtulsak havasında 31 Mart'ı adeta iple çekiyor... Ama ne hikmetse bavullarla, çantalarla taşınan deste deste dolarlar, euoralar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor."
"MATRUŞKA İTTİFAKI" SUÇLAMASI
CHP'nin DEM Parti'yle ittifak kurduğunu iddia eden Erdoğan, "Daha kapalı kapılar ardında DEM'le kurdukları matruşka ittifakını saymıyorum. Sorsan 'ittifak yok' diyorlar ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar" dedi.
"31 Mart seçimleri, Türk siyasetinin, bu kirli ve kibirli zihniyetten kurtuluşunun miladı olacak. Bunun için sandıktan çıkacak sonuç çok önemli" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Yozgatlıları arayacaksınız; İstanbul'da oylar Murat Kurum'a diyeceksiniz, Ankara'da oylar Turgut Altınok'a diyeceksiniz. CHP zulmünden İstanbul'umuzu, Ankara'mızı, İzmir'imizi gelin kurtaralım. 31 Mart'ı milli irade bayramına dönüştüreceğimize inanıyorum."
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