Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep\'te yatırımları değerlendirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, "Ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret, tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz. 31 Mart akşamına hazır mıyız? Durmadan, usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak Gaziantep'te el ele vererek, gönül gönüle vererek Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Hem hükümet olarak hem belediyeler olarak yaptığımız yatırımlarla şehrin önünü açmayı, gelişmesine destek vermeyi sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Gaziantep'te düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken bir teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Gaziantep Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Biz söz verdik mi yaparız ama böyle yaparız. Öyle laf olara beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır. Gaziantep Şehir Hastanemiz 1875 yatak kapasitesi yanında 4 bin 500 araçlık otoparkı ile sizlere hizmet verecek. Bağlantı kavşağımızı da resmen hizmete açıyoruz. Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak.

"HAK SAHİPLERİNE İLK KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ"

İslahiye'de inşası tamamlanan deprem konutlarımızın teslim törenini gerçekleştireceğiz. Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 şehrimizin 124 ilçesiyle 7 bin köy ve mahallesini vuran 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Dün Hatay'da bugün Gaziantep'te, salı günü Kahramanmaraş'ta, çarşamba günü Şanlıurfa'da, perşembe Malatya'da, cuma günü Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.

"31 MART AKŞAMINA HAZIR MIYIZ"

Ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret, tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz. 31 Mart akşamına hazır mıyız? Durmadan, usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak Gaziantep'te el ele vererek, gönül gönüle vererek Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Hem hükümet olarak hem belediyeler olarak yaptığımız yatırımlarla şehrin önünü açmayı, gelişmesine destek vermeyi sürdürüyoruz."