Erdoğan\'ı Protesto Eden 9 Kişinin Tutuklanmasına CHP\'li Çelik\'ten Tepki..."Cesaretiniz Varsa Gelin Hepimizi Tutuklayın"

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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, "Gücünüzü gençler üstünde sınamayın, cesaretiniz varsa gelin hepimizi tutuklayın" dedi.

TRT World Forum'daki konuşması sırasında Erdoğan'ı, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Çelik, X hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Filistin davasını siyaset için kullananlar, Filistin davasına gerçekten sahip çıkan 9 yürekli genci tutuklattı. Cumhurbaşkanı'na soru sormak suç mudur? Filistin'i desteklemek suç mudur? İsrail ile ticarete karşı çıkmak suç mudur? Böyle adalet mi olur? Bu gençler bu sebeplerle İsrail'de bile tutuklanmazlardı. Biz Denizlerin yolundayız, emperyalistlere ve siyonistlere karşı safımız Filistin, tutuklanan arkadaşlarla aynı sözü söylüyoruz: Nehirden denize özgür Filistin! Gücünüzü gençler üstünde sınamayın, cesaretiniz varsa gelin hepimizi tutuklayın."