Erdoğan: İmam Hatip Mezunları Harp Okullarında Başarılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suni engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başarabildiğine en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha şahit olduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suni engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başarabildiğine en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha şahit olduk."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: İmam Hatip Mezunları Harp Okullarında Başarılı - Son Dakika