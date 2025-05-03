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Erdoğan'ın KKTC Ziyareti Rum Basınında Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Rum basınında geniş bir ilgiyle karşılandı. Rum gazeteleri ve televizyonları, Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmaları manşetlerine taşırken, 'Kıbrıs için bağımsızlık mücadelesi' ve 'Türkiye'nin kararlılığı' gibi ifadeleri öne çıkardı.

03.05.2025 20:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Rum basınında geniş yankı uyandırdı.

Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti, Rum basınındaki çok sayıda gazete, televizyon, dergi ve internet sitesi tarafından manşetten görüldü.

Rum basını açılışa büyük ilgi gösterirken Kathimerini Kıbrıs gazetesi, haberini "Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Türk halkının kararlılığının sembolü olduğunu söyledi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

ANT1 televizyonu, haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı 'Bugün bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi" ifadesini kullandı.

Omegalive kanalı da "Erdoğan, Kıbrıs için tüm görüşmelerin iki devlet temelinde yapılacağını söyledi", "(KKTC Cumhurbaşkanı Ersin) Tatar meydan okuyup 'Kıbrıs, Anadolu'nun doğal uzantısıdır' dedi" ifadelerini öne çıkardı.

Reporter dergisi, manşetten gördüğü açılışı, "Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın açılışında coşkulu konuştu" başlığıyla verdi.

Alfanews, haberi "Erdoğan 'Bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi" şeklinde gördü.

Rum tarafında yayın yapan Offsite News de "Erdoğan, 'KKTC için bağımsızlık mücadelesi daha güçlü sürecek' dedi" ifadesini manşete taşırken, Dialogos internet sitesi de "Erdoğan, 'KKTC halkına her zaman yanınızdayız' mesajı verdi" başlığıyla ziyareti okuyucularına duyurdu.

RİK televizyonu da haberi, "Tatar, 'Kıbrıs, Türk ve Osmanlı adasıdır' diye meydan okudu" ifadesiyle geçti.

Kaynak: AA

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