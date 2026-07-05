Erdoğan: İslamabad Mutabakatıyla Dünya Derin Bir Nefes Aldı - Son Dakika
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Erdoğan: İslamabad Mutabakatıyla Dünya Derin Bir Nefes Aldı

05.07.2026 05:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşmesinde İslamabad mutabakatının bölgeye barış getirdiğini vurguladı, İsrail'in tahriklerine dikkat çekti ve ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefini teyit etti.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Şerif, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

"Bugün yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:"

"Evvela, İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum."

"İSRAİL YÖNETİMİNİN MUTABAKATI DİNAMİTLEMEYE YÖNELİK TAHRİKLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri, Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik.

Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. İşbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan ile enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.

"TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARMA HEDEFİMİZİ TEYİT ETTİK"

Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakanla bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik."

"TÜRKİYE ÇOK ZOR ŞARTLARDA YANIMIZDA OLDU"

Pakistan Başbakanı Şerif'in konuşmasında ise öne çıkan başlıklar şöyle:

"Pakistan ve Türkiye'nin bir ruh içindeki iki kalp olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye çok zorlu şartlarda tam olarak kararlı şekilde yanımızda olmuştur. Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. KKTC konusunda bu birlikteliğimiz devam ettireceğiz. Uzun zamandır bu tutumu ortaya koymaktayız. Sonsuz taahhüdümüzü yeniliyoruz. Türkiyenin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir."

Kaynak: ANKA

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