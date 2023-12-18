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Erdoğan: İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız - Son Dakika
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Erdoğan: İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız." dedi.

Erdoğan: İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız
18.12.2023 - 19:23,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili, Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız. dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan dostluk anlaşmasının imzalanmasının yüzüncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ile dostane ilişkilerimiz bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirdik. Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyarlık hedefe ulaşmaya kararlıyız. Ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. Ortak komitenin ilk toplantısını Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz dedi.

'İSTANBUL SÜRECİNİ TEKRAR CANLANDIRMAYA HAZIRIZ'

İş birliğinim daha da güçlendirilmesini teminen atacakları ilave adımları ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görüşmelerimizde Türkiye - AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. Macaristan'a AB dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı noktasında hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız ifadesini kullandı.

'1967 SINIRLARINDA FİLİSTİN DEVLETİ'

Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını aktaran Erdoğan, Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. 1967 sınırlarında Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajlar verilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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