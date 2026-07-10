Lübnan Başbakanı Selam'dan Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Selam'dan Erdoğan'a teşekkür

10.07.2026 22:00
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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin insani yardımlarına teşekkür etti, ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasını ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi için destek istediklerini belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünde, Türkiye'nin özellikle son aylarda Lübnan'a sağladığı insani yardımlardan dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasını ele aldıklarını belirtti.

Selam, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Türkiye'ye özellikle son aylarda Lübnan'a sağladığı insani yardımlardan dolayı teşekkür eden Selam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı görüşmede, Lübnan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasının öneminin vurgulandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Lübnan'ın karar alma bağımsızlığına bağlı olduğunu ve devlet otoritesini ülke topraklarının tamamına yaymak için çalıştığını ifade ettiğini belirten Selam, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve tüm Lübnan topraklarından çekilmesinin sağlanması amacıyla dost ve kardeş ülkelerin desteğini almaya çalıştıklarını vurguladı.

Selam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'nin Lübnan'ın yanında durmayı sürdüreceğini, İsrail'in tüm Lübnan topraklarından çekilmesine yönelik çabaları desteklediğini, Lübnan'ın karar alma bağımsızlığına, güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve istikrarına verdiği önemi yinelediğini aktardı.

Nevvaf Selam, Erdoğan'ın ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesine önem verdiğini ifade ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Selam'dan Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

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