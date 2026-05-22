Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şule Senin Hikayen' Dizisinin Galasına Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şule Senin Hikayen' Dizisinin Galasına Katıldı

22.05.2026 22:25
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii'de izleyiciyle buluşacak 'Şule Senin Hikayen' dizisinin gala programına katıldı.

TRT'nin uluslararası dijital platformu 'Tabii'de izleyiciyle buluşacak olan ve Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesine odaklanan 'Şule Senin Hikayen' dizisinin gala programı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Dizinin ilk iki bölümünün katılımcılarla buluştuğu gala gösterimine ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile dizi yapımcıları ve oyuncuları katıldı.

Gösterimi gerçekleşen ilk iki bölümün ardından kalan bölümlerin fragmanının izletildiği gala gecesinin sonunda İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Şule Yüksel Şenler'in fotoğrafının resmedildiği bir tablo hediye etti. Daha sonra dizinin yönetmen yapımcı ve oyuncuları ile toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan dizinin çocuk oyuncularına bayram harçlığı verdi. Gece alkışlar eşliğinde son buldu.

'HEPİMİZİN HİKAYESİ, TÜRKİYE'NİN HİKAYESİ'

Gala gösteriminin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Öncelikle TRT'ye, TRT yönetimine ve bu muhteşem eseri birlikte sergileyen bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle galasını yaptığımız bu film, bu dizi aslında Türkiye'nin hikayesi. Türkiye'de kadın olmanın, başörtü takmanın nasıl bir hikayesi olduğunu acılarıyla, sevinçleriyle bize gösteren çok önemli bir dizi. Şunu söylemem lazım, Türkiye'de özgürlüğün, hep birlikte yaşamanın, farklılıkların bir arada olmasının da sembolü bu hikaye. Hepimizin hikayesi, Türkiye'nin hikayesi. Dolayısıyla emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açıkçası İstanbul'un fethinin yıl dönümüne yakın bir zamanda bu dizinin galasının yapılmasını da çok güzel bir tevafuk olarak nitelendiriyorum. Malum dizideki önemli kavramlardan bir tanesi de tevafuktu. İşte hem İstanbul'un fethi, Ayasofya'nın daha sonra özgürleşmesi ve başörtüsüne özgürlük, bunların hepsinin bir araya geldiği çok güzel bir semboller tevafuku oldu. Dolayısıyla TRT'yi ve bütün oyuncuları, hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

'BU TOPRAKLARIN BÜTÜN ZENGİNLİKLERİYLE HEP BERABERİZ'

Duran, "TRT ve aslında tüm Türk sinema sektörü çok başarılı işlere imza atıyor. Tüm dünyada, dünyanın değişik yerlerinde Türk sinema endüstrisinin, dizi endüstrisinin ürünleri çok ilgi görüyor. Bunların bir kısmı tarihle ilgili, bir kısmı İstanbul'la ilgili, bir kısmı Türkiye'mizin farklılıklarıyla ilgili, hepsi çok ilgi görüyor. Türkiye'nin hikayesi, bütün kıtaların birleştiği yerde, kendi medeniyet birikimine sahip çıkarak ama dünyayla da yüzleşerek, hem dünyaya Türkiye'de verilen mesajın iletilmesi açısından çok önemli. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek aslında bütün insanlığa sesleniyor. Biz de Türkiye'de böyle bir vizyonu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede TRT'nin bu yapımı da buna işaret ediyor, buna hizmet ediyor. Biz bütün farklılıklarımızla, bu toprakların bütün zenginlikleriyle hep beraberiz, hep birlikteyiz. Bunu gösteren, aslında acılara yer olmadığını, birbiriyle kucaklaşarak ne kadar mutlu ve geleceği parlak bir ülke olduğumuzu gösteren çok önemli bir yapım oldu. Elbette bunlar mücadelelerle ortaya çıkıyor. Bir başörtüsü mücadelesi olarak bunun ne kadar değerli olduğunu dışlamadan, kucaklayarak kendi insanımıza neler söyleyebileceğimizi, bu ortak hikayemizi anlattığı için başarılı bir yapıt olarak görüyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

23 MAYIS'TAN İTİBAREN 'TABİİ' PLATFORMUNDA

Huzur Sokağı, Hidayet ve Bize Ne Oldu? gibi eserleriyle tanınan Şule Yüksel Şenler'in yaşamını konu alan dizi 'Şule Senin Hikayen' 23 Mayıs'tan itibaren 'Tabii' platformunda izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: DHA

