Erdoğan ve Şerif'ten Diplomasi Vurgusu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı ve "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye'nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti" denildi. Şerif ise, "Tüm tarafların daha fazla tırmanmayı önlemek için azami itidal göstermesinin zorunlu olduğu konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi yaptı. Şerif, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile bu akşam telefonda görüşerek, Orta Doğu'da tırmanan durumu ele aldık. İsrail'in İran'a saldırılarını ve Körfez ülkelerine yönelik üzücü saldırıları en güçlü şekilde kınadım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kardeş Körfez liderlerine ulaştığımı bildirdim ve Pakistan'ın onlarla tam dayanışma içinde olduğunu ve gerilimin azaltılması ve diyaloğun teşvik edilmesinde yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğumuzu yineledim. Tüm tarafların daha fazla tırmanmayı önlemek için azami itidal göstermesinin zorunlu olduğu konusunda mutabık kaldık.

Ayrıca Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak için ortak çabalarımız kapsamında yakın ve devamlı olarak temas halinde kalmaya karar verdik."

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı."

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında ülkemizin de girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağımızı ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye'nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti."