Erdoğan ve Stubb Arasında İkili İlişkiler Üzerine Görüşme - Son Dakika
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Erdoğan ve Stubb Arasında İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi yaparak, Türkiye-Finlandiya ikili ilişkileri, savunma sanayii, terörle mücadele, Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze'deki saldırılar konularını ele aldı. Erdoğan, Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme iradesinin tam olduğunu vurguladı.

18.03.2025 16:15
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların yanı sıra savunma sanayii ve terörle mücadele, Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırıları konularının ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yayınlanan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye'nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini ifade ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini belirttiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Alexander Stubb, Finlandiya, Orta Doğu, Diplomasi, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Gazze, Rusya, Son Dakika

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