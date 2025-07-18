Ereğli\'de Ağacın Dalı Pikniğe Düştü: 11 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Atatürk Kültür Parkı'nda dün akşam saatlerinde, bir ağacın kuruyan dalı kırılıp piknik yapan vatandaşların üzerine düştü.

11 KİŞİ YARALANDI

Olayda aynı aileden 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Ailesiyle piknik yaparken bir anda ağacın kırılan dalının üzerlerine düştüğünü söyleyen Vicdani Yıldız, "Mevsimlik işçi olarak Hatay'dan geldik. Burada bir şeyler yemek için oturduk. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda üstümüze ağaç devrildi. Ailemden 11 kişi yaralandı. Aracım da hasar aldı, mağdur olduk" dedi.