Ereğli'de Ağacın Dalı Pikniğe Düştü: 11 Yaralı - Son Dakika
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Ereğli'de Ağacın Dalı Pikniğe Düştü: 11 Yaralı

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Ereğli\'de Ağacın Dalı Pikniğe Düştü: 11 Yaralı
18.07.2025 10:50
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Ereğli\'de Ağacın Dalı Pikniğe Düştü: 11 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kuruyan ağaç dalı piknik yapanların üzerine düşerek 11 kişiyi yaraladı.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Atatürk Kültür Parkı'nda dün akşam saatlerinde, bir ağacın kuruyan dalı kırılıp piknik yapan vatandaşların üzerine düştü.

Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti

11 KİŞİ YARALANDI

Olayda aynı aileden 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Ailesiyle piknik yaparken bir anda ağacın kırılan dalının üzerlerine düştüğünü söyleyen Vicdani Yıldız, "Mevsimlik işçi olarak Hatay'dan geldik. Burada bir şeyler yemek için oturduk. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda üstümüze ağaç devrildi. Ailemden 11 kişi yaralandı. Aracım da hasar aldı, mağdur olduk" dedi.

Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ereğli, Güncel, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de Ağacın Dalı Pikniğe Düştü: 11 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ereğli'de Ağacın Dalı Pikniğe Düştü: 11 Yaralı - Son Dakika
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