Ereğli\'de Süt Yüklü TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde süt ürünleri yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Erkan Korkusuz yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.33 sıralarında Ereğli ? Adana kara yolunda meydana geldi. Erkan Korkusuz idaresindeki 16 EFE 60 plakalı süt ürünleri yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)