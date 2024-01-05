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Ereğli'de Tekneyle Avlanan Balıkçıların Ağına Takılan Cisim Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Ereğli'de Tekneyle Avlanan Balıkçıların Ağına Takılan Cisim Paniğe Neden Oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tekneyle avlanan balıkçıların ağına takılan cisim, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. İstanbul'dan özel ekip talep edilerek cismin incelenmesi için önlem alındı.

05.01.2024 - 16:44,  Güncelleme: 16:46
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde tekneyle avlanan balıkçıların ağına takılan cisim, ekipleri harekete geçirdi. Polis ve Sahil Güvenlik limanda güvenlik önlemi alırken, cismin incelenmesi için İstanbul'dan özel ekip talep edildi.

Ereğli ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, öğle saatlerinde Bozhane Limanı'na yanaşıp ağı ayıklamaya başladı. Mürettebat, ağa takılan yuvarlak cisim fark edip, 'mayın' olabileceği şüphesiyle Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek cismin limanda bulunduğu noktayı çembere aldı. Çevrede de güvenlik önlemi alındı. Cismin 'mayın' olabileceği ihtimali üzerine İstanbul'dan mayın uzmanı ekip talep edildi. Uzman ekip İstanbul'dan ilçeye doğru yola çıktı. (DHA)

Ereğli\'de Tekneyle Avlanan Balıkçıların Ağına Takılan Cisim Paniğe Neden Oldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ereğli'de Tekneyle Avlanan Balıkçıların Ağına Takılan Cisim Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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