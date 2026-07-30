Ereğli'de Trafik Denetimlerinde Cezalar
Konya Ereğli'de trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi, 6 milyon lira ceza kesildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edilirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 milyon lira idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Temmuz'da ilçe genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 5 bin araç ile kişi kontrol edildi.
Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 372 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı belirlenen 3 kişi yakalanarak, haklarında gerekli işlemler başlatıldı.
Denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 6 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 76 araç trafikten men edildi.
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