Ereğli\'de Trafik Denetimlerinde Cezalar

Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edilirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Temmuz'da ilçe genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 5 bin araç ile kişi kontrol edildi.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 372 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı belirlenen 3 kişi yakalanarak, haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

Denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 6 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 76 araç trafikten men edildi.