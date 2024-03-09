Ergene ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri başladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklere 14 İlkokul, 336 sporcunun katıldığını söyledi.
Müsabakaları heyecanla takip ettiklerini belirten Doğramacı, şunları kaydetti:
"Bu programdaki amacımız öğrencilerimize oyunlarla sporu sevdirmek. Geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğunu göstermek. İlçemizde bu tür faaliyetlere ağırlık vererek sayılarını arttıracağız. Böylece geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız hem eğlenecek, hem spora yönelecek hem de zararlı alışkanlıklardan uzak durmuş olacak."
Etkinlikler 11 Mart'ta sona erecek.
Çorlu'da 59 AKE çalışmalarını sürdürüyor
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da 59 Arama Kurtarma Ekibi'nin (AKE) afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, alınacak bazı küçük önlemlerle depremin vereceği zararın en aza indirilebileceğini söyledi.
Vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi için Çorlu'da 59 AKE'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:
"Çorlu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğümüz tarafından toplumda afet farkındalığının arttırılması amacıyla ilçemizde talep eden okul ve iş yerlerinde 'Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi' de verilmektedir. Vatandaşlarımıza Temel AFAD Gönüllüsü sisteminden Destek AFAD Gönüllüsü sistemine geçebilmeleri için Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından verilen eğitime katılmalarında eğitim salonu ve ulaşım alanlarında da belediyemizce destek olunmaktadır."
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