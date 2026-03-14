Erhürman ve Ersoy, KKTC\'de Bir Araya Geldi

14.03.2026 19:21
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul ederek bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti.

Çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşmede Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bakan Ersoy da kabullerinden dolayı Erhürman'a teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus da hazır bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmenin ardından YTB tarafından düzenlenen "KKTC Kardeşlik İftarı" programına katıldı.

Kaynak: AA

