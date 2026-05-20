TİP lideri Baş: İktidarın tek kozu baskı ve şiddet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİP lideri Baş: İktidarın tek kozu baskı ve şiddet

20.05.2026 16:02  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın baskı ve şiddetle toplumu yönetmeye çalışmasının güçsüzlük gösterdiğini belirtti. 19 Mayıs vurgusu yaparak bağımsızlık mücadelesi çağrısında bulundu, işçi cinayetleri ve örgütlenme hakkına dikkat çekti.

(İSTANBUL) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "İktidarların elindeki tek koz baskı, şiddet, zor haline geldiyse, yani bu iktidar bu toplumu yönetemediğini, ikna edemediğini, aklını, gönlünü kazanamadığını görmüş ve sadece korkuyla, sadece şiddetle, sadece zorla ele geçirdiği yargıyla, polis copuyla, jandarmasıyla toplumu esir almaya çalışıyorsa onların zaafını gösteriyor" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Sözlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayan Baş, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, bu topraklarda emperyalistlerin işgalinin sökülüp atılmasının en önemli günlerinden birisi olarak hatırlanıyor. Dönemin sarayının teslimiyetçi anlayışına karşı Anadolu'da örgütlenen direnişin tarihi kırılma noktalarından bir tanesi. Tabii bu sebeple bizim için de son derece önemli bir yere sahip. Ben sözlerime başlarken başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu direnişi örgütleyen emperyalistleri bu topraklardan def eden halkımızın bayramını bir kez daha kutluyorum."

Tüm vatandaşlara seslenen Baş, "Eğer 19 Mayıs bir mücadelenin başlangıç günü olarak sizler açısından önemli ise yani bu ülke topraklarında düşman postalını görmek istemiyorsanız, 'düşman postallarının altında ülkem ezilmesin' diye düşünüyorsak, bugün yeniden hep beraber daha güçlü biçimde bağımsızlık mücadelesini yükseltmek zorundayız" dedi.

"BU TOPRAKLARDA AMERİKAN POSTALLARI MI GEZSİN"

Baş, "Dün 19 Mayıs'ı güya sevinçle, coşkuyla, heyecanla kutlayanlara sorulacak soru çok basit: Temmuzda katiller, işgalciler Ankara'ya NATO toplantısı yapmaya geliyorlar ve sizin bu konudaki tavrınız nedir? Eğer bağımsızlık mücadelesinde samimiyseniz, eğer bağımsızlık mücadelesinin önemli olduğunu düşünüyorsanız, bu ülkenin bağımsızlığının önemli olduğunu düşünüyorsanız yanıtlanması gereken soru, sadece geçmişte tarihte bir an değil. Bugün NATO'ya karşı nerede durduğunuzdur. Bugün biz şu soruyu soruyoruz: Bu topraklarda Amerikan postalları gezsin mi? Gönlünüz buna izin veriyor mu? Aklınız buna izin veriyor mu" diye konuştu.



"BU MEMLEKETİN GENÇLİĞİ İÇİN İKTİDAR TARİKAT, TORBACILIK GİBİ SEÇENEKLER SUNUYOR"


Gençliğin bir mücadele sürdürdüğünü belirten Baş, sözlerine şöyle devam etti:
"19 Mayıs'ta gençliğin tavrını biz 31 Mart'ta, 31 Mayıslarda, Gezi'de, Sarıçhane'de, 1 Mayıslarda alanlarda görmenin mutluluğuyla, bizde yarattığı umutla geleceğe bakıyoruz. Bu memleketin gençliği için iktidar tarikat, torbacılık gibi seçenekler sunuyor. ya da kendi etraflarındaki küçücük bir zümre vur patlasın çal oynasın çakarlı araçlarla geziyor, pudra şekeri alıp veriyorlar, birbirlerine zevküsefa içerisinde bir hayat sürdürüyorlar. Ama bizim gençliğimizin gerçekliği bir mücadele gerçekliği olarak kendisini ortaya koyuyor. Yani yurt bulamayan, burs alamayan, ev bulamayan ama yine de memleketi için yarınlar için mücadele eden gençlerin yaşadığı bir ülkede olmamız bu ülkenin geleceğine dair en büyük umutlarımızdan bir tanesi.
O yüzden onlar her ne kadar tarikatların, cemaatlerin eline teslim etmek isteseler de, MESEM'lerde ucuz iş gücü olarak en ağır sömürüye maruz bırakıp, gerekiyorsa canlarını kaybetmelerine vesile olsalar da biz Beyazıt'ta yıktıkları barikatla Türkiye'nin önünü açan genç arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz ve istiyoruz ki, bu iktidarın yarattığı o karamsarlık, haberlerde, gazetelerinde, televizyonlarında sabah akşam halkı teslim almak için sürdürdükleri o faaliyetin karşısında bu ülkenin gençlerinin yaktığı umut ışığı o aydınlık bizi birleştirsin."
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, seçilmiş belediye başkanlarının görevden el çektirmesi gibi olayların, iktidarın güçsüzlüğünü gösterdiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu:
"İktidarların elindeki tek koz baskı, şiddet, zor haline geldiyse yani bu iktidar bu toplumu yönetemediğini, ikna edemediğini, aklını, gönlünü kazanamadığını görmüş ve sadece korkuyla, sadece şiddetle, sadece zorla ele geçirdiği yargıyla, polis copuyla, jandarmasıyla toplumu esir almaya çalışıyorsa, onların zaafını gösteriyor. Onların güçsüzlüğünü gösteriyor. Onların başka türlü yönetemeyeceğini gösteriyor. O yüzden evet, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi, seçilmiş belediye başkanlarının, milletvekillerinin tutuklanması, bunların görevden el çektirmesi ya da Anayasa'ya aykırı biçimde görevlerini yapmasını engellemesi hep bir güçsüzlüğe de işaret ediyor aynı zamanda. Biz buradan bakmalı ve bunun karşısında en geniş emekçilerin, yoksulların, halkın birliğini kurmak için mücadeleyi nasıl büyüteceğimizi düşünmek zorundayız."


"TÜRKİYE'DE MALESEF BİTMEYEN İŞÇİ CİNAYETLERİ SERİSİ YAŞIYORUZ"


Baş, Türkiye'de iktidar eliyle büyük bir sınıf kırımının yaşandığını belirterek, "Büyük bir servet transferi küçücük bir azgın azınlığı çok zengin etmek için, milyonlarca insanı yoksullaştıran bir politikayı sürdürmek için çaba sarf ediyorlar. Bunun sonucunda bir tarafta Türkiye'de maalesef bitmeyen işçi cinayetleri serisi yaşıyoruz. Gereken önlemler alınmadığı için, iki kişinin, üç kişinin yapacağı işi bir işçiye yaptırmaya çalıştıkları için, uzun saatler çalıştırdıkları için, insanları sendikasızlaştırdıkları için Türkiye'de iş cinayetlerinin önüne geçilemiyor" diye konuştu.


"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA İŞÇİLER AYAĞA KALKIYOR"


Baş, "'Nasıl olsa yüzlerce insanın ölümüne neden olan patronlar bile elini kolunu sallayarak geziyor' diye düşünenler varsa 'yok' kardeşim. Yani o işçinin de anası var, babası var, evladı var. O işçinin de bir canı var. O da bu memlekette en az patronlar kadar yaşamayı hak ediyor, daha fazlasını hak ediyor. Çalışıyor, üretiyor, alın teri döküyor. Bunun karşılığı bu ucuz ölümler olamaz. O yüzden Türkiye'nin dört bir yanında işçiler ayağa kalkıyor" dedi.


"O PATRONLARIN DAYATMALARINA BOYUN EĞMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"


İşçi direnişlerinden söz eden Baş, şunları kaydetti:
"Kocaeli'nde PG fabrikasında lastik işçileri greve başladı. Sonuna kadar işçi arkadaşlarımızın yanındayız. Her tür onlarla dayanışma içerisinde olacağız. Kütahya'da maden işçileri örgütlenmeye başladılar, isyan ediyorlar. Onlarla birlikte olacağız. Tüm mağazalarda marketlerde çalışan işçi kardeşlerime sesleniyorum: O patronların dayatmalarına boyun eğmek zorunda değilsiniz. Örgütlenin, sendikalara üye olun.


"BİR GRUP ASALAK DAHA FAZLA PARA KAZANSIN DİYE İLİĞİMİZİ KEMİĞİMİZİ SÖMÜRÜYORLAR"


Bakın çok net bir şey söyleyeceğim. Bütün Türkiye duysun bunu: Bir işçi uğradığı haksızlığa karşı sesini yükseltiyorsa, hangi partiye oy verdiği önemli değil. Dini, dili, ırkı, rengi hiçbir şey önemli değil. O işçinin yanındayız. O işçi kardeşlerimizin mücadelesi bizim mücadelemiz. Herkes bunu bilsin. Patronlar da bilsin. İşçi arkadaşlar da bu özgüvenle hareket etsinler. Biz aynı sınıfın evladıyız. Hepimiz aynı sömürüye maruz kalıyoruz. Bir grup asalak daha fazla para kazansın diye iliğimizi kemiğimizi sömürüyorlar. Buna karşı tek bir kozumuz var: Kol kola gireceğiz, güç birliği yapacağız. Bütün yasal, anayasal haklarımızın, fiili, meşru haklarımızın hepsini hep birlikte kullanabiliriz.
Açıkça ilan ediyorum: Hangi siyasi partiye oy verdiğinin önemi olmadığı gibi patronun kim olduğunun da bizim açımızdan önemi yok. Bazı belediyelerden haberler geliyor. Özellikle belirtiyorum Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden haberler geliyor. Güvenlik işçilerinin örgütlenmesini engelliyorlar. Biz iktidarın saldırılarına karşı belediyelerle dayanışma içerisinde oluruz. Ama 'ben de fırsatını bulduğum işçiyi ezerim' diye düşünen birisi varsa karşısına ilk çıkacak olan Türkiye İşçi Partililerdir."
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP lideri Baş: İktidarın tek kozu baskı ve şiddet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti Çelik: AB fırsatı dar yaklaşımlarla kaybetti
İki fotoğraf arasında saatler var Georgina Rodriguez’den dikkat çeken imaj değişikliği İki fotoğraf arasında saatler var! Georgina Rodriguez'den dikkat çeken imaj değişikliği
Yalova’da Aziz Yıldırım izdihamı Yalova’da Aziz Yıldırım izdihamı

16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:44
Acun Ilıcalı’dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:54:47. #.0.4#
SON DAKİKA: TİP lideri Baş: İktidarın tek kozu baskı ve şiddet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.