Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi Düzenlendi

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliğiyle Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi'nin ikincisi düzenlendi.

Üniversitenin kongre merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan zirvede, müzik dinletisi sunuldu.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, programda yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekerek, dünyada bu eğitimi başarıyla uygulayan ülkelerden örnekler verdi.

Alkan, "Bizim ilkokula başladığımız 1970'li yıllarda kimse anaokulu, ana sınıfını bilmezdi, doğrudan hemen ilkokula başlanırdı ama son on yıllarda ana sınıfının ve anaokulunun kıymeti iyi anlaşılır oldu. Ana sınıfına ve anaokuluna devam eden çocukların eğitim hayatında da başarılı oldukları ölçülmeye başlandı." diye konuştu.

"İstanbul'da 267 bin evladımız okul öncesi kurumlarımızdan faydalanıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise okul öncesi eğitimin eskiden çalışan ailelerin çocuklarının güvenli ortamda vakit geçirmeleri için düşünüldüğünü, şimdi ise çocukların gelişim süreçlerine en önemli katkının sunulduğu ve gizli yeteneklerin keşfedildiği süreç olarak görüldüğünü söyledi.

Yentür, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 267 bin evladımız, zorunlu olmasa da okul öncesi kurumlarımızdan faydalanıyor. İstanbul'da 'benim çocuğum da okul öncesi eğitime gitsin' diyen her vatandaşımıza, koşulsuz bu imkanı sunmak, bizim en önemli ve en öncelikli görevimizdir. Bütün çocuklarımızın zorunlu eğitime başlamadan mutlak suretle, en az bir yıl ama gönül ister ki üç yıl bu eğitimden nasiplenmesi ve bu imkandan yararlanması bizim en temel politikamız."

Beşiktaş'taki Yıldız Erten Anaokulu'nu, Türkiye'de ilk kez 4-6 yaş grubunda müzik ve sanat eğitiminin uygulanması için açtıklarını belirten Yentür, önümüzdeki dönemde tüm ilçelerde bu okulları faaliyete geçireceklerini dile getirdi.

Yentür, şunları kaydetti:

"28 Şubat Cuma günü Sayın Bakanımızın teşrifleriyle ikinci bir müjdemiz var. Türkiye'de ilk defa bilim ve teknoloji ağırlıklı okul öncesi eğitiminin programı onaylandı. Eğitime, İstanbul Teknik Üniversitesi Anaokulu'nda inşallah ilk başlangıcı yapıyoruz. Bu da kısa sürede İstanbul'daki bütün alanlara yayılacak. Bu vesileyle yüzde 90'a varan okul öncesi eğitimi hedefimiz inşallah yüzde 100'e ulaşarak müzik, sanat, teknoloji ve doğa eğitimleri ve bütüncül bir yaklaşımla çocuklarımızı en güzel şekilde yarınlara hazırlamak bu çabanın en güzel göstergesi."

Biruni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel de erken okul öncesi eğitimin önemi, çocuklara kazanımlarını ve faydalarını anlattı.

Protokol konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Ümit Meriç, çocuğunu 2 yaşını doldurduğunda anaokuluna gönderdiğini belirterek, anaokuluna başlama yaşını sormak ve gündeme getirmek istediğini söyledi.

Erken yabancı dil eğitimine de değinen Meriç, "Çocuk henüz kendi beyin hücrelerini ana dilinin kelimeleriyle donatmadan, ona yabancı bir dilin kelimelerini dayatmak acaba bu çocuğun zihinsel ve psikolojik gelişiminde ne gibi tesirler icra etmektedir? Ana dil eğitiminin yabancı dil eğitiminden öncelikli ve önemli olduğunun altını çizmek ihtiyacındayım. Cemil Meriç'in bu konuda benimle aynı fikirde olduğunu, daha doğrusu benim onunla aynı fikirde olduğunu da ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ümit Meriç, eğitimin başladığı yerin aile olduğunu da vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün Prof. Dr. Meriç'e hediye takdim ettiği program, daha sonra Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Prof. Dr. Dilek Acer Çakar'ın sunum yaptığı konferanslarla devam etti.