Erman Toroğlu hakkında beraat kararı - Son Dakika
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Erman Toroğlu hakkında beraat kararı

05.06.2026 12:40  Güncelleme: 12:41
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Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, bir televizyon programında Galatasaray'a yönelik sözleri nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, televizyon programında Galatasaray Kulubü'ne yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme Toroğlu'nun beraatine karar verdi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, bir televizyon programında Galatasaray Kulubü'ne yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle bugün ilk kez İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Toroğlu ile avukatlar katıldı.

Erman Toroğlu hakkında beraat kararı

"NEDEN BURADA OLDUĞUMU ANLAYAMADIM"

Mahkemede savunma yapan Toroğlu, aylık gelirinin 600-700 bin lira olduğunu söyleyerek, "Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Saat 22.30'da program yapıyorum. Galatasaray Başkanı, federasyon başkanına eliyle işaret ederek 'Sakın ha' dedi. Ben de 'Bunu bir öğrenelim' dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar. Önce tanık oldum, sonra sanık oldum. Ben de bilmiyorum, herkes merak ediyor; o 'Sakın ha' nın ne olduğunu. Savcılık ifadem doğrudur. TFF Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır, şikayetçi olmamıştır. Futbol Federasyonu Başkanı bana mesaj attı. 'Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım' dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum" ifadelerini kullandı. Toroğlu'nun avukatı beraatini talep etti.

Erman Toroğlu hakkında beraat kararı

"MERAK EDİYORUM"

Savcılık mütalaasında sanığın, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı Toroğlu, "Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soruyorum, bir türlü cevap alamadım. Merak ediyorum, herkes merak ediyor. Allah var, umarım bir gün cevap verir birisi" dedi. Mahkeme Erman Toroğlu hakkında beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Toroğlu'nun paylaşımlarla futbol ile ilgili devletin kurum ve organları tarafından yapılan açıklamalar dışında, kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltıp algı oluşturmaya ve devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışarak, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği belirtildi. İddianamede Erman Toroğlu'nun 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

"TUHAF BİR İŞ"

'Konuyla ilgili açıklama yapan Toroğlu, "Tuhaf bir iş; benim de bilmediğim bir iş. Sorduğum bir olay televizyonda. Beni ilk önce tanığa çevirmişler, sonra sanık oldum ve iş buralara geldi. Sorduğum şuydu; Galatasaray Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanına elini göstererek 'Sakın ha' diyor. Ben de dedim ki, bu 'Sakın ha' ne. Bu farklı bir olay. İki taraftan da cevap gelmedi. 'Sakın ha' kelimelerini bin tane yere çektiler. Burada Galatasaray Başkanı beni mahkemeye verdi. Futbol Federasyonu Başkanı'ndan da ses çıkmadığına göre Galatasaray Başkanı beni niye mahkemeye verdi. Bayram değil, seyran değil" dedi.

Kaynak: DHA

Erman Toroğlu, Galatasaray, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erman Toroğlu hakkında beraat kararı - Son Dakika

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