Ermeni çetelerinin katlettiği Hüseyin Kaptan ve ailesinin hüzünlü hikayesi

"Hüseyin Kaptan ve ailesi sadece trajedinin değil, aynı zamanda bu topraklar uğruna verilen sivil mücadelesinin de sembollerinden biridir"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 1. Dünya Savaşı yıllarında ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilerek şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesinin hatırası, şehitlikte yaşatılıyor.

Osmanlı Devleti döneminde İzmit'e bağlı bir nahiye olan Bahçecik'te kayıkçılık yapan Hüseyin Kaptan, ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından 1915 yılında katledilerek şehit edildi. Bu saldırıda Hüseyin Kaptan'ın iki eşi ve bir kızı da şehit düştü, kız kardeşi ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Yıllarca kayığıyla bölge halkına hizmet veren Hüseyin Kaptan ve ailesinin hatırasını yaşatmak amacıyla, 2021 yılında Başiskele Belediyesi tarafından bir şehitlik anıtı yapıldı.

Araştırmacı-yazar Emin Öztürk, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki zorlu süreçten faydalanan bazı ayrılıkçı Ermeni çetelerinin Türklere yönelik katliamlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu katliamlardan birisi de, 1. Dünya Savaşı döneminde 1915 yılında Bahçeçik Seymen yolu Yeniköy sapağında yaşanmıştır. Seymen'de kayıkçılık yapan Kaptan Hüseyin Reis ve ailesi, ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir. Kendisi, iki hanımı ve kızı şehit olmuş, kız kardeşi ise bu saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuştur" dedi.

"Sivil mücadelenin sembolü"

Şehit cenazelerinin Bahçecik Damlar mevkisine defnedildiğini ancak mezarlığın zamanla tahrip olduğunu söyleyen Öztürk, "Şehitlerimizin aziz hatırasını hürmeten Başiskele Belediyesi tarafından 2021 yılında yeni anıt mezar yapılarak şehitlerimiz buraya taşınmıştır. Hüseyin Kaptan ve ailesi sadece trajedinin değil, aynı zamanda bu topraklar uğruna verilen sivil mücadelesinin de sembollerinden biridir. Onların hatırası artık burada yaşanmaya devam ediyor" diye konuştu.