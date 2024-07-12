Ermenistan'da Tarih Derslerinde Değişiklik - Son Dakika
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Ermenistan'da Tarih Derslerinde Değişiklik

Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümeti, müfredattaki tarih derslerinde 'Ermeni Tarihi' yerine modern Ermenistan devletinin öne çıkarıldığı 'Ermenistan Tarihi'ni öğretme kararı aldı. Karar, ülkenin Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan tarafından sunulan tasarıyla kabul edildi. Tasarı, tarih eğitimi anlayışında değişiklik yaparak 'Ermenistan Tarihi' içeriklerinin yer almasını öngörüyor.

12.07.2024 12:39
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Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümeti, müfredattaki tarih derslerinde "Ermeni Tarihi" yerine modern Ermenistan devletinin öne çıkarıldığı "Ermenistan Tarihi"ni öğretme kararı aldı.

Ermenistan hükümetinin YouTube sayfasından canlı yayınlanan Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkenin Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan tarafından sunulan tasarı, kabine tarafından kabul edildi.

Tasarı, tarih eğitimi anlayışında "Ermeni Tarihi" yerine "Ermenistan Tarihi" içeriklerinin yer almasına dair hususları içeriyor.

Bakan Andreasyan, "Ermeni Tarihi" ifadesinin kendileri için sorunlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Klasik Ermeniceden tercüme edilen 'Hayk' kelimesi 'Hayastan' (Ermenistan), 'Hayer' (Ermeniler) anlamına geliyor ancak hukuki devletin tarihinin sunulması ve öğretilmesi sürecinde, devletleşme fikrini tam olarak aktarmıyor. Bu nedenle tasarıyla tarih öğretiminin "Ermenistan Tarihi" adı altında gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Tarih öğretimi her şeyden önce tarihi olayların modern Ermenistan Cumhuriyeti açısından analizini ve sunumunu amaçlamalıdır."

Tasarının son zamanlarda çok tartışıldığını ve tarih eğitiminin içeriğinde değişikliğe gidileceği endişesinin oluştuğunu hatırlatan Andreasyan, böyle bir değişikliğin olmayacağını söyledi.

Başbakan Nikol Paşinyan da "Ermeni Tarihi" içeriğinin, önceki devletlerin özelliklerinden çok bunların kuruluş ve yıkılışının silsilesine yoğunlaştığını belirtti.

Muhalefetin tepkisi

Tarihçi Doç. Dr. Edgar Hovhannisyan, Sputnik Armenia'ya verdiği röportajda, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgal edenlerin ve Ermenistan'ı kuranların, okullarda "Ermeni Tarihi" dersini gören nesiller olduğuna işaret ederek hükümetin yeni kararını eleştirdi.

Ermenistan'da tarih eğitimine bakış ve bunun adlandırılması meselesi bu yılın başında da gündeme gelmiş, muhalif politikacılar ve tarihçiler yeni önerilere karşı çıkmıştı.

Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Şarmazanov, Paşinyan hükümetinin ülkeyi geçmişinden koparmayı amaçladığını ve "Ermeni tarihinde Batı Ermenistan" olarak öğretilen birtakım içerikleri müfredattan kaldırmak istediğini iddia etmişti. Ermeni tarihinde Türkiye'nin bazı doğu illeri "Batı Ermenistan" olarak öğretiliyordu.

Paşinyan'ın iktidara geldiği dönemde görevden ayrılan sözde Soykırım Müzesi Müdürü tarihçi Hayk Demoyan ise değişikliğin dış dünyadan gelen taleplerden kaynaklandığını savunmuştu.

Bakanlar Kurulu'nda 11 Temmuz'da kabul edilen tasarı, Ermenistan hükümetinin tasarılar konusunda halkın fikirlerini aldığı resmi internet sitesinde 22 Ocak-7 Şubat tarihlerinde oylamaya sunulmuş, görüş belirten 23 bin 402 kişinin yüzde 49'u, hükümetin değişim girişimine destek vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ermenistan'da Tarih Derslerinde Değişiklik - Son Dakika

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