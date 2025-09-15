Ermenistan Pasaport Damgasında Değişiklik - Son Dakika
Ermenistan Pasaport Damgasında Değişiklik

Ermenistan Pasaport Damgasında Değişiklik
15.09.2025 13:30
Ermenistan, 1 Kasım 2025'ten itibaren pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı simgesini kaldıracak.

Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci devam ederken Erivan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

PASAPORTLARDAN AĞRI DAĞI SİMGESİ KALDIRILDI

Hükümet, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalardan Ağrı Dağı simgesinin kaldırılması yönünde karar aldı. Söz konusu karar, 1 Kasım 2025'ten itibaren geçerli olacak ve Ağrı Dağı simgesi bulunan damgalar kullanılamayacak.

"GERÇEK ERMENİSTAN İDEOLOJİSİNE UYGUN HALE GETİRİLDİ"

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan yaptığı açıklamada, "Kararın gerekçesi çok basit. Damgalar, sınırları geçmenin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. İki ülke sınırları 1993'ten beri kapalı. Ankara ve Erivan, 2022'den beri üçüncü ülke vatandaşlarına sınırı açmak ve ikili ilişkileri normalleştirmek için özel temsilciler düzeyinde görüşmeler yürütüyor.

İki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Türkiye ve Ermenistan temsilcileri arasında ilk görüşme 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleştirilmişti. İkili ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç arasında 1 Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleştirilen görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçmelerine izin verilmesi ve iki ülke arasında doğrudan kargo uçuşlarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Geçtiğimiz haziran ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etmişti. İki lider arasında Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ermenistan, Ağrı Dağı, Politika, Hükümet, Güncel, Kültür, Dünya, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
