Erol Demir'den Rekor ve Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erol Demir'den Rekor ve Kadınlar Günü Kutlaması

Erol Demir\'den Rekor ve Kadınlar Günü Kutlaması
02.03.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçi Erol Demir, 8 Mart 2026'da 31 yıl boyunca ay-yıldızlı formayı giyerek rekor kıracak.

İZMİR'de yaşayan milli tenisçi Erol Demir (68) 8 Mart 2026'da Antalya'da düzenlenecek Masters Dünya Şampiyonalarında ay-yıldızlı formayı 31 yıl süreyle giyen tek Türk tenisçi ünvanına sahip olacak. Bu sürenin belki de tüm spor dallarında kırılan bir rekor olduğunu belirten Demir, "Bu rekorumu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlarımıza armağan edeceğim" dedi.

Tenise 47 yıl önce başlayıp, 31 yıl önce milli formayı giyen Erol Demir, bu yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Mart 2026'da gerçekleştirilecek Masters Dünya Şampiyonaları'na katılmaya hak kazandı. Spor yaşamı süresince 1300'ün üzerinde kupa, madalya ve plaket kazanan Demir, Masters Dünya Şampiyonalarında ay-yıldızlı formayı 31 yıllık bir süreyle giyen tek Türk tenisçi ünvanına sahip olacak. Bu yıl Türkiye ile birlikte 29 ülkenin şampiyonaya katılacağını belirten Erol Demir, "456 yabancı oyuncu geliyor. 24 Türk sporcuyla beraber 480 kişi şampiyonada bulunacak. Bu dünya şampiyonaları 1958 yılında Mr. Dubler'ın öncülüğünde başlamıştı. Biz Türkiye'de tenisin gelişmesi, yaygınlaşması sonucunda 1993 yılında ilk kez İspanya'da yapılan turnuvayla katılmıştık. Ben de 1995 yılında Almanya'da dünya şampiyonasına ilk kez gittim. Bu yıl 8 Mart'taki dünya şampiyonasında tam 31 yıllık bir süreç içerisinde milli takımı ay yıldızlı formamız ile temsil eden bir tenisçi olmanın onurunu yaşayacağım ve bu rekorumu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlarımıza armağan edeceğim" diye konuştu.

ÖNCELİK TÜRKİYE'NİN TANITILMASI

Masters Dünya Şampiyonalarında 30 yaşından başlayıp 90 yaşına kadar ulaşan farklı yaş gruplardaki sporcuların bir araya geleceğini anlatan Demir, "Bu yıl bizdeki turnuva, 60 yaş, 65 yaş ve 70 yaştaki kadın ve erkeklerden kurulu 4 kişilik takımlardan oluşuyor. Toplam 24 Türk sporcu bu şampiyonada raket sallayacak. Burada şöyle bir acı gerçeği dile getirmek lazım. 1958'den bu yana bu dünya şampiyonalarına katılan o dünya devleri zamanında ATP ve WTA oynamış profesyonel kadın ve erkek oyunculardan oluşan bir kadroyla karşımıza çıkıyor. Biz ki belirli bir yaştan sonra tenis sporuyla tanıştık ve takım oluşturarak o eski profesyonellerin karşısına çıkıyoruz. Ama üzüntülü sonuç şu, onlardan maalesef sportif bir anlamda bir başarıyı yakalayamıyoruz. Yani sahneye, kürsüye çıkma şansımız maalesef yok. Sportif olarak bir başarı yakalamaktan uzak olduğumuz bu turnuvada Türkiye'yi tanıtabilmek bizim için öncelikli olmalıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SPORTİF DEZAVANTAJDAN TURİZM ELÇİLİĞİNE

Türkiye'nin tenis sporunda uluslararası arenada büyük başarılar elde edemediğini vurgulayan Erol Demir, 31 yıllık tecrübesini 8 Mart'taki şampiyonayı spor elçiliği ve spor diplomasisi şölenine çevirmek için kullanmak istediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un özel kalemi ile görüştüm. Beni Ankara'daki 2019 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) yönlendirdiler. Oradaki arkadaşlarımızla güzel çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye'yi tanıtabilmek, gelen sporcuları ağırlamak, onlara bizleri anlatan hediyeler vermek üzere hazırlıklarımız var. Bu düşüncenin arkasında olan Turizm Bakanlığı'na ve Türkiye Tenis Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Birlikte güzel projelerle masters tenisini ve ülkemizi bu platformlarda daha güzel tanıtacağımıza inanıyorum. Onlarla el ele olmaya her an için hazırım."

Kaynak: DHA

Kadınlar Günü, Antalya, 8 Mart, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erol Demir'den Rekor ve Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu
İran’dan bölgeyi sarsan mesaj Çok kan dökülecek İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek
Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney’in ölümünü dans ederek kutladı Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
Paşinyan’ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:54
Savaşın ortasında kalıp Türkiye’ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
10:51
ABD’li senatör: ’İran’ın nükleer tesisleri yok edildi’ diyen Trump değil miydi
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ Kuveyt’te düştü İki ihtimal var
"Yenilmez Uçak" Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 11:31:37. #7.11#
SON DAKİKA: Erol Demir'den Rekor ve Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.