Ertuğrul'un Azmi: Sol Koluyla Masa Tenisine Sarıldı - Son Dakika
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Ertuğrul'un Azmi: Sol Koluyla Masa Tenisine Sarıldı

22.05.2025 14:17
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Depremde sağ kolunu kaybeden Ertuğrul Ekinci, sol koluyla masa tenisine başlayarak hayata tutundu.

Sol koluyla rakete, spor ile hayata sarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da depremde sağ kolu ampute olan 9 yaşındaki Ertuğrul Ekinci, derece yapmak istediği masa tenisinde raketi sol koluyla tutarak, hayata spor ile bağlandı.

Anne, baba ve ağabeyini Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kaybeden, enkazdan depremin 3. günü enkazdan çıkartılan Ertuğrul Ekinci'nin sağ kolu ampute oldu.

Depremden sonra yaklaşık 5 ay Şanlıurfa ve Konya'da hastanede tedavi gören Ertuğrul Ekinci, dedesi Mustafa ve Babaannesi Sarıye Ekinci ile birlikte yaşamaya başladı. Ailesinin tamamını ve sağ kolunu kaybeden Ertuğrul Ekinci, teravi sürecinin ardından eğitim hayatına başladı.

Uzuvlarını kaybeden depremzedeler için kurulan 6 Şubat Derneği'nin gönüllü eğitmenleri tarafından Ertuğrul Ekinci'ye masa tenisi sporu eğitimi verilmeye başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün salon ve malzeme desteğiyle kısa sürede masa tenisine uyum sağlayan Ertuğrul Ekinci, kaybettiği sağ elinin yerine sol elini kullanmaya başladı.

Antrenör Ahmet Faruk Yüzer tarafından masa tenisi sporu eğitiminin verildiği Ertuğrul Ekinci, spor sayesinde sol eliyle raketi kullanıp, sporda ilerleme kaydetti.

Ertuğrul'un azminden bahseden dede Mustafa Ekinci, "Ertuğrul'u sabah okula götürüyorum, saat 14.00'da geliyor biraz dersle uğraşıyor ondan sonra gidip çocuklarla oynuyor. Hocalar bizi çağırdığı zaman masa tenisi için biz götürüyoruz. Ertuğrul sporu seviyor. Dersleri geçen seneye göre daha iyi" dedi.

Antrenör Ahmet Faruk Yüzer ise, "Ertuğrul ile biz dedesi aracılığıyla tanıştık. Biz masa tenisi faaliyetlerimiz gençlik merkezinde devam ediyordu. Kendisi dedesiyle geldi, masa tenisine kaydolup olmayacağını sordu. Bizde kendisindeki ışığı gördük ve masa tenisine kaydettik. Kendisi algıları yüksek bir çocuk, alıcıları yüksek. Oda iyi bir ilerleme kat etti. Şuanda biz yaklaşık 4 aydır, kulüp olarak, bir arkadaşımla beraber bu faaliyetlere devam ediyoruz. İki aydır Ertuğrul'la tanıştık. Ertuğrul'la biz temel hareketler, forent, bekent, çoklu top antrenmanı, bu şekilde çalışmalara başladık. İlerledikçe de üzerine bir şeyler katmaya devam edeceğiz. Ertuğrul normal de sağ elini kullanan bir çocuk, depremde sağ kolunu kaybetti. Şuan sol koluyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu da normal gündelik hayatında da yazı yazarken de masa tenisinde de Ertuğrul'un bu kolu kullanmasının faydalarının olacağını düşünüyoruz ve ilerleme de kat ediyoruz yani" sözlerini kullandı.

Ertuğrul Ekinci ise konuşmasında, "Depremde sağ kolum enkazın altında kaldığı için sol kolum gelişsin diye masa tenisini seçtim ve çok sevdim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Gençlik, Güncel, Ekinci, Deprem, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ertuğrul'un Azmi: Sol Koluyla Masa Tenisine Sarıldı - Son Dakika

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