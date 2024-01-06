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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Rektör Altun, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde birlikte olmak istediklerini belirtti. Altun, şehre ve ülkeye katkı sağlamayı önemsediklerini vurguladı. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da Altun'a teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleriyle bir araya geldi
06.01.2024 - 17:19,
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Altun, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde her zaman birlikte olmak istediklerini ifade etti.

İnsanlığın katkı için her türlü alanda üst düzey hizmeti önemsediklerini belirten Altun, bunu yaparken öncelikle bulundukları şehre ve ülkeye katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da ev sahipliğinden dolayı Altun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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