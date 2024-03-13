Erzincan'da 32 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Erzincan'da 32 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Erzincan\'da 32 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Erzincan'da, 32 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi törenle anıldı.

13.03.2024 13:50
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Erzincan'da, 32 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi törenle anıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile vatandaşların katıldığı Deprem Şehitliği'ndeki anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Duanın ardından Belediye Başkanı Aksun, Deprem Şehitliği Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene katılanlar, 1992 yılındaki depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı

Aksun, yaptığı açıklamada, 13 Mart 1992 depreminde 653 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Aksun, "İlimizde tekrar bu tarz can kayıplarının yaşanmaması için yeni güvenli konut ve işyerlerin yapılması için mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah vatandaşlarımızı önümüzdeki yıllarda da yeni konut ve iş yerlerine kavuşturacağız. Bilim insanlarının bölgede tahmin ettikleri 7'nin üzerindeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Mevlam bu tür felaketleri vatanımıza ve milletimize bir daha yaşatmasın inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA

Erzincan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 32 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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