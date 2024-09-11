Erzincan'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzincan\'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzincan'da yapılan bir operasyonda durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen araç sürücüsü gözaltına alındı.

11.09.2024 12:50
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Erzincan'da durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücü H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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