Erzincan\'da \'Gurbetteki Ailem\' İftarları

ERZİNCAN Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Gurbetteki Ailem' projesi, üçüncü yılında da üniversite öğrencilerini Erzincanlı ailelerin iftar sofralarında buluşturuyor. Çeşitli fakültelerde okuyan öğrenciler, Tekin ailesiyle sıcak bir ortamda iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Erzincan Valiliği himayelerinde geliştirilen 'Gurbetteki Ailem' projesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelip Erzincan'da üniversite okuyan öğrencilerin ramazan ayı boyunca sıcacık aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında gerçekleşen iftar buluşmalarıyla, farklı kültürlerden insanların bir araya getirilip, toplumsal dayanışma ve kültürel alışveriş de hedefleniyor. Öğrencileri iftar yemeklerinde evlerinde misafir etmek isteyen aileler, başvurularını Valiliğin hayata geçirdiği 'Rota Erzincan' uygulaması üzerinden yapıyor.

Erzincan'da 2024 yılında başlatılan Gurbetteki Ailem projesi, 3'üncü yılında devam ediyor. Projede bu yıl Cihan Tekin, evinin kapısını üniversiteli gençlere açtı. Çeşitli fakültelerden 5 öğrenci, oruçlarını Tekin ailesiyle birlikte, samimi bir ortamda açtı. Sofranın kurulmasına yardımcı olan gençler, Tekin ailesiyle iftar yaptı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar programcılığı 2'nci sınıf öğrencisi Sefa Demir, projeyle aile sıcaklığında iftar yaptıklarını söyledi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıfında okuyan Şanlıurfalı Adem Kılıç, "Ailesinden uzak, okul okumak için başka bir şehirde olanlar için özellikle ramazan ayında iftarlarını bir aile ortamında açmaları çok önemli ve güzel bir şey. Rota Erzincan uygulaması üzerinden yaptığımız başvuru sonrası Erzincanlı Tekin ailesine misafir olduk. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

'HALIYA BASMAK, EV ORTAMINDA DURMAK GÜZEL OLDU'

Eczacılık Fakültesi'nde okuduğunu ifade eden Levent Kaya, "Sivas'tan buraya okumak için geldim. Gurbetteki Ailem projesi ile bugün Erzincan'daki bir ailemizin evine konuk olduk. Çok güzel bir sofrada olduk. Yurttan buraya gelmek çok güzel oldu. Halıya basmak, ev ortamında durmak çok güzel oldu. Ailemiz de sağ olsunlar bize çok sıcak davrandılar. Sayın Valimize ve ekibine böyle bir projeyi başlattıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'SOFRAYI BERABER KURDUK, BERABER KALDIRDIK'

Ramazan sofrasının kurulmasına yardımcı olduklarını belirten Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Veysel Sefa Kürkçü, şunları söyledi:

"Sofrayı beraber kurduk ailemizle, beraber kaldırdık. Aile ortamında sıcak bir karşılama oldu. İftarların, sahurların, ramazan sofralarının bizim kültürümüzde çok büyük önemi var. Bu kültürün yaşaması adına hem de yaşamamız adına çok önemli buluyorum. Yurtta belki yalnız başına iftar ve sahur yapan arkadaşlarımız var. En azından onlar da buraya gelip aile sıcaklığında iftar yapabiliyorlar. Hem Erzincan'ın kültürünü yemeklerini tanıyorlar, hem de böyle bir kaynaşma ortamı oluyor. Projeyi hazırlayan Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu'ya ve öğrencileri misafir eden ailelere çok teşekkür ederiz."

'TÜM TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUM'

İftar sofrasında pırıl pırıl gençlerle birlikte olduklarını söyleyen ev sahibi Cihan Tekin, "Gençlerimiz Türkiye'nin farklı illerinden buraya gelmişler. Ben de aslında onlar gibi gurbetteki bir insanım. Aslen Elazığlıyım ben. Burada böyle bir aile ortamı içerisinde çocuklardan uzak kaldığımız ortamlarda gençlerle birlikte o aile ortamını yakalayabilmek bizim için de gerçekten güzel. Gurbetteki Ailem projesi, Rota Erzincan uygulaması üzerinden yapılan bir uygulama ve Erzincan Valimizin himayelerinde gerçekleşen bir proje. Sayın Hamza Aydoğdu Valimiz, gerçekten Erzincan'da birçok projeye imza attı ama şahsen, 'Sizin gözünüzde en güzel projelerde biri hangisi' derseniz, bence bu projeler içerisinden en güzellerinden bir tanesi Gurbetteki Ailem projesi. Biz bugün gençlerimizi burada ağırladık. Soframızı birlikte kurduk. Birlikte ilk iftarımızı açtık. Soframızı birlikte kaldırdık. Çayımızı beraber güzel bir aile ortamı içerisinde birlikte yudumluyoruz. Hem gençlerimiz için hem de bizim için güzel bir aile ortamı oluşturdu. Bu projenin sadece Erzincan özelinde değil, tüm Türkiye'ye örnek olması ve tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını özellikle arzu ediyorum" diye konuştu.