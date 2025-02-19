Erzincan\'da Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

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Erzincan'da kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım aksadı.

Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu yollarda seyreden bazı araçlar ise hasarlı kazalara karıştı.

Ekipler, Sakaltutan Geçidi'nde yolcu otobüsü ile tırın karıştığı hasarlı trafik kazası nedeniyle kısmen kapanan kara yolunu tekrar ulaşıma açtı.

Karayolları ekipleri, kazaların meydana geldiği yollarda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Buralarda tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durduran ekipler, temizlik çalışmaları bitinceye kadar sürücülerin yol kenarında beklemesini istedi.