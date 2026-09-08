Erzincan\'da köylere ulaşan sağlık ekipleri bir ayda 6 kişide kanseri erken teşhis etti

EMİN FERHAT SEVİLİR/ ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, bir ayda yaklaşık 3 bin kişiye ulaşıp 6 kişide kanserin erken teşhis edilmesine katkı sundu.

???????Kentte görevli sağlık ekipleri, kırsalda yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için en ücra köylere kadar ulaşarak çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Belirlenen program kapsamında köyleri ziyaret eden ekipler, temel sağlık kontrollerini gerçekleştirmenin yanı sıra vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

Özellikle yaşlı, engelli ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik hizmet veren ekipler, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri ile ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapıyor.

Psikolog ve sosyal çalışmacıların da yer aldığı ekipler, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara kanser taramalarının önemi anlatılarak, erken teşhis konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Ekiplerin bir ay içerisinde yaklaşık 3 bin kişiye ulaştığı çalışmalarda, 6 kişide kanserin erken teşhis edilmesine katkı sağlandı.

Çalışmalar kapsamında 365 kişinin diş muayenesi yapılırken, 100 kişi diş polikliniklerine yönlendirildi. Fizyoterapistler tarafından 385 kişinin muayenesi gerçekleştirilirken, psikologlar da yaklaşık 400 kişiye hizmet verdi.

Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Sedat Korul, AA muhabirine, köylerdeki muhtarlıklarda kurulan noktalarda mobil araçlarla poliklinik hizmeti sunduklarını söyledi.

Köylerde sunulan sağlık hizmetlerine değinen Korul, şöyle konuştu:

"Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları olarak bir ay içerisinde yaklaşık 3 bin kişiye ulaştık. Bu 3 bin kişinin içinde 6 meme kanseri teşhisinde bulunduk. 365 adet diş muayenesi içinden 100 kişinin diş polikliniğine gönderimi sağlandı. Fizyoterapistimiz tarafından 385 muayene sağlandı. Psikoloğumuz tarafından toplamda 400'e yakın kişinin muayenesi sağlandı. Bu 400 kişiden 15 tanesi ilaç başlanması düşünüldüğü için psikiyatri polikliniğine sevki sağlandı. Sağlık demek, ruhen ve bedenen iyilik hali demek. Tüm halkımızın ruhen ve bedenen iyilik halinde bulunması için elimizden gelen en büyük çabayı göstererek tüm çalışanlarımızla en ücra köşeye kadar devletimizin hizmetini götürmek için çalışıyoruz."

"Tüm poliklinik hizmetlerimize teker teker ulaşmasını sağladık"

Korul, vatandaşların sağlık hizmetinden yoksun kalmaması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Başvuran her kişinin diyetisyenimizden ve kan şeker ölçümünden başlatarak tüm poliklinik hizmetlerimize teker teker ulaşmalarını sağladık, onlara gerekli ilgi ve alakayı gösterdik. Halkımız tarafından geri dönüşler çok iyi. Özellikle bunu köylerde ve muhtarlıklarda yaptığımızdan dolayı muhtarlarımızın da merkezimize gelip 'Lütfen bizim mahallemizde ve köyümüzde de yapın.' diye talepleri olmakta. Böylelikle poliklinik hizmetlerini sunduğumuz merkezde halkın katılımı daha etkili ve etkin şekilde olmaktadır. Genelde 150'nin üzerinde katılımla hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.

Yöre halkı sunulan sağlık hizmetlerinden memnun

Aydoğdu köyü muhtarı Mevlüt Bülent Özyürek ise köyde yaşayan yaşlılara ve doktora gidemeyen engellilere sağlık hizmeti verildiğini anlattı.

Köy halkının hizmetten çok memnun kaldığını söyleyen Özyürek, "Zaten zaman zaman aile hekimimiz köyümüzün nüfusuna göre geliyor, gerekli işlemleri yapıyor. Ayrıca, köyümüzde sağlık memuru da var. Yaşlı ve engelli olanlara evde bakım hizmeti veriliyor. Bundan da memnunuz. 'Alo' dediğimiz zaman ambulans 10 dakika içerisinde hizmet veriyor. Ben bugün burada yapılan programdan dolayı hocalarımıza, doktorlarımıza, sağlık memurlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köy sakinlerinden 79 yaşındaki Gülperi Balcı da tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldığı için il merkezine gitmekte zorlandığını dile getirerek, "Artık her ay sağlıkçı geliyor çok şükür. Buraya geldi, her ay gelse yeter bize. Sağlıkçılara ve muhtarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yöre halkından 68 yaşındaki Fadime Keleş ise kent merkezine gitmeden doktorların gerekeni yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz de bu işten çok memnun kaldık. Sağ olsunlar sağlığımızı düşünüyorlar. Yaşlı olduğumuz için gidemiyoruz, devlet bizim ayağımıza geldi. Allah razı olsun devletimizden."