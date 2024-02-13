Erzincan'da maden ocağında heyelan: AFAD ekipleri sevk edildi - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağında heyelan: AFAD ekipleri sevk edildi

Erzincan\'da maden ocağında heyelan: AFAD ekipleri sevk edildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında vatandaşlar olduğu bilgisi üzerine AFAD, Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli illerinden ekipleri bölgeye sevk etti.

13.02.2024 17:18  Güncelleme: 17:20
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AFAD: BÖLGEYE ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelana ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup, göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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