Erzincan\'da maden ocağındaki toprak kayması: İçişleri Bakanı açıklama yaptı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin, "Aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner içerisinde, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve yetkililer eşliğinde gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre, 9-10 milyon metreküp toprak kayması yaşandığı bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, maden ocağındaki 9 işçinin bu kütlenin altında kaldığını anımsatarak, hemen başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini belirtti.

İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının yetkililerinin sahayı koordine etmek için Afet Acil Durum Merkezi'nde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yerlikaya, "Şu an itibarıyla bölgede AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli, diğer görevlilerle 1708 personel görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yerlikaya, insan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacın bulunmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aradığımız işçilerle ilgili bir detayı paylaşmak istiyorum. Yapılan tüm değerlendirmelerde, aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor. Buraya dikkati çekmek istiyorum. Biliyorsunuz 100 dönüme yayılmış 9-10 milyon metreküp toprak kaymasından bahsediyoruz."

"Bilim insanlarımız bilgileri anbean değerlendiriyor"

Bilim insanlarının, işçilerin 2 araç ve konteyner içerisinde bulunmalarının avantaj sağladığı değerlendirmesini yaptığını aktaran Yerlikaya, "Metal radar tespitleriyle bu kütle üzerinde tarama yapmaya başladık. Dolayısıyla daha hızlı aksiyon alabilmek adına, radar taramalarıyla araçlar ve konteynerle ilgili iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arama kurtarma personelinin çalıştığı bölgelerde toprak kayması ihtimalinin bilim insanları tarafından yer radarlarıyla araştırıldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Bilim insanlarımız bilgileri anbean değerlendiriyor. Bu doğrultuda AFAD koordinasyonunda yaptığımız arama kurtarma çalışmalarının güvenliğinden hiç taviz vermeksizin devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, bölgede olumsuz hava koşullarının da etkili olduğuna işaret ederek, "Kütlenin kaydığı yer belli. Arama kurtarma faaliyetlerinde en ufak risk olmaması adına Sivas Cumhuriyet Üniversitemizden gelen bilim insanları, AFAD'taki arkadaşlarımız, devamlı orayı izliyorlar ve arama tarama çalışmalarını yapan arkadaşlarımızla telsizle anbean iletişim halindeler." dedi.

(Sürecek)