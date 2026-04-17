Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Modern Sulama ile Su Tasarrufu

17.04.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göyner Barajı, modern sulama yöntemleriyle tarımda verimliliği artırıyor ve su tasarrufu sağlıyor.

Erzincan'da tarım arazilerinin sulanması ile kafes balıkçılığı için kullanılan ve tam doluluğa ulaşan Göyne Barajı'ndan, modern sulama yöntemleriyle tarım sezonunun tamamına yakın bölümünde su temin edilmesi hedefleniyor.

Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine ait baraj, tasarruf tedbirleri ve etkili yağışların yardımıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak tahliye işlemine başladı.

?Kentte yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasına olanak sağlayan ve kafes balıkçılığı için de kullanılan barajda, modern sistemlere geçişle birlikte su kaynakları daha verimli yönetiliyor.

Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların katkısıyla doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan baraj ve göletlerde, yaz sezonu öncesi hazırlıklar hız kazandı.

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sulamada kullanılan 750 kilometrelik kanal ağında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, kontrollü su salımı da gerçekleştiriyor.

Modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte su tüketiminde önemli oranda tasarruf sağlanırken, aynı suyla daha uzun süre sulama yapılabilmesi üretimde artışı da beraberinde getiriyor.

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Abdurrahim Duman, AA muhabirine, 750 kilometrelik sulama kanalında bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Modern sulama sistemlerine geçişle birlikte su kaynaklarında ciddi tasarruf sağlandığını ifade eden Duman, bu durumun üretim miktarına da olumlu yansıdığını belirterek, "Bu alanda, 50 bin dekar alanın sulamasını inşallah sezon içerisinde gerçekleştireceğiz. Son iki yıldır bu mevsimde barajdaki su tahliye ediliyor. Yağmurların ve kar yağışının da etkisiyle barajlarımız yüzde 100 doluluk oranına ulaştı." diye konuştu.

Modern sulama tasarrufu ve üretimi artırıyor

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaz aylarında su seviyelerinde ciddi düşüşler yaşandığını dile getiren Duman, modern sulama sistemlerinin bu riskleri azaltmada kritik rol oynadığını vurguladı.

Yağışların baraj doluluğunu artırdığını ancak asıl önemli olanın suyu doğru kullanmak olduğunu belirten Duman, "Kuraklığın etkisiyle barajımızdaki su seviyesinde haziran ve temmuz aylarında önemli bir düşüş yaşamaktayız. Ancak modern sulama sistemleriyle yağmurlama ve damlama sulama sistemleriyle daha etkin bir şekilde verim elde edebilmekte. Çiftçimiz bu sistemle birlikte yüzde 50 verimli şekilde sulamasını yapıyor ve yine yüzde 50 fazla verim elde ediyor. Son yıllarda modern sulama sistemlerinin yaygınlaşması barajlardaki su oranının ciddi miktarda hızlı erimesini engelliyor." ifadelerini kullandı.

"Barajın ömrü uzuyor, sulama süresi artıyor"

Salma yöntemle arazi sulamasında çok fazla su tüketildiğine işaret eden Duman, "Modern sulama sistemlerinde ise aynı alan çok daha az suyla sulanabiliyor. Bu da barajdaki suyun daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor. Normal şartlarda yaklaşık 75 gün yeterli olan su, tasarruflu kullanım sayesinde 120 güne kadar yayılabiliyor." dedi.

Sulama sezonunun tamamına yakın bölümünde barajdan su temin edilebildiğini belirten Duman, üreticilerin hem verim hem de maliyet açısından avantaj sağladığını söyledi.

Su kaynaklarının korunmasına ilişkin Duman, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi su artık stratejik bir kaynak. Bu nedenle yer üstü ve yer altı su kaynaklarımızı daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak hem çiftçimizin gelirini artırabilir hem de suyumuzu gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarabiliriz. Modern sulama sistemleriyle sağlanan tasarruf sadece üretimi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da hayati rol oynuyor. Bu dönüşümün tüm üreticiler tarafından benimsenmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

Balıkçılık, Erzincan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:33
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:13:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.