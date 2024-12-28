Erzincan\'da Otobüs Devrildi

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.
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