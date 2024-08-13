Erzincan'da şarampole devrilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da şarampole devrilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Erzincan\'da şarampole devrilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, İ.A'nın kullandığı araç şarampole devrildi ve İ.A hayatını kaybetti. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan aramada, İ.A'nın cesedi bulundu.

13.08.2024 03:12
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Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

İ.A'nın (53) kullandığı 24 DP 777 plakalı araç, Ergan Dağı Sıcak Yayla yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücüden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Adet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekiplerince yapılan aramada, şarampole devrilen araçtaki İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İ.A'nın cesedi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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