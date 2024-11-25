Erzincan-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Durdu

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ERZİNCAN- Sivas kara yolunda ulaşım yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi. 2 bin 160 metre rakımdaki Sakaltutan Geçidi'nde ulaşım durdu. AFAD'da oluşturulan kriz merkezine başkanlık eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kara yolunda ekiplerin çalışmalarını izlerken, yolda mahsur kalan yaklaşık 1000 kişi yurtlarda misafir edildi.

Erzincan'da dün akşam saatlerinde başlayan kar, gece boyunca etkili oldu. Yağış, Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşımın durmasına neden olurken; AFAD İl Müdürlüğü'nde kriz merkezi oluşturuldu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile karla mücadele çalışmasının yapıldığı 2 bin 160 metre rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde çalışmaları izledi. Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde ekiplerin çalışmasını takip eden Vali Aydoğdu, yolda kalan sürücü ve vatandaşlara yardımcı oldu.

VALİDEN YEMEK İKRAMI

Yolda kalanların barınma ve yemek ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Vali Aydoğdu, "Valiliğimiz koordinesinde AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederim" dedi. Vali Aydoğdu, yol kenarındaki bir işletme sahibine görevli polisler ve vatandaşlara yemek ikramında bulunmasını talimat vererek ücretini kendisinin ödeyeceğini söyledi.

Bu arada gece boyu yağan kar nedeniyle yolda kalan yaklaşık 1000 kişi Erzincan ve Refahiye'deki yurtlarda misafir edildi.