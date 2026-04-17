Erzincan\'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde saat 15.40’ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10.94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Depremin ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla açık alanlara çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı.

KANDİLLİ "4.0" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.