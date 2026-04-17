Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan\'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17.04.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'da gerçekleşen depremin derinliği 10.94 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlarda paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde saat 15.40’ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10.94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Depremin ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla açık alanlara çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı. 

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ "4.0" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. 

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Doğal Afet, Erzincan, Kandilli, Deprem, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:04:53. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.