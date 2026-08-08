Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı

Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum’un Palandöken ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi A.K.'nin evi terk ederek ailesinin yanına yerleşmesini kabullenemeyen Burhan K., barışma talebinin reddedilmesi üzerine dehşet saçtı. Eşini boşanmaktan vazgeçirmek amacıyla hareket eden şüpheli, yaşları 4 ve 6 olan iki çocuğunu evinin balkonunda rehin alarak kapının arkasına baza ile barikat kurdu.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde boşanmak isteyen eşini ikna edemeyen bir adam, 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu evinin balkonunda rehin aldı. Polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınırken, korku dolu anlar yaşayan çocuklar annelerine teslim edildi.

Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı

BALKON KAPISINI BAZAYLA KAPATTI

Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Ailesinin yanına taşınan eşi A.K. (27) ile barışmak isteyen Burhan K. (39), çocukları M.K. (6) ve M.K.'yi (4) yanına alarak balkona çıktı. Balkon kapısının arkasına baza koyarak geçişi kapatan şahıs, bağırarak çevrede panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı

"ÇOCUKLARI BIRAK, BENİ REHİN AL"

İtfaiyenin hava yastığı açtığı olay yerinde polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Burhan K.'nin eşinin gelmesini istemesi üzerine adrese getirilen A.K., kapı arkasındaki kocasını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Çaresiz anne, kapıyı aralayan eşine "Çocukları bırak, beni rehin al" diyerek yalvardı.

Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı

POLİSTEN ANLIK MÜDAHALE

Kadının bu sözleri söylediği sırada Burhan K.'nin bir anlık boşluğundan yararlanan polis ekipleri, içeri fırlayarak şahsı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan koca polis merkezine götürülürken, rehin tutulan iki minik çocuk güvenle annelerine teslim edildi.

Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı
Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı
Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Palandöken, Erzurum, Olaylar, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı
Yargıtay’dan emsal karar Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek Yargıtay’dan emsal karar! Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek
Adalet Bakanı Gürlek’ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım
Vapurda skandal görüntü Şort giyen genç kıza bastonla vurdu Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu
Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
08:02
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 14:35:31. #7.13#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki adam eşini ikna etmek için çocuklarını rehin aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.