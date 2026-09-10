Erzurum'da cezaevi izninde kuzeninin eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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Erzurum'da cezaevi izninde kuzeninin eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Erzurum\'da cezaevi izninde kuzeninin eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp kuzeninin eşi Erdem Özengiz'i boğazını keserek öldüren Nuri Öğmen, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ilk celsede pişman olduğunu söyleyen sanık hakkında indirim uygulamadı.

ERZURUM'da hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp kuzeninin eşi Erdem Özengiz'i (45) boğazını keserek öldüren Nuri Öğmen (45), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Mart günü saat 23.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi 2'nci Park Sokak'ta meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü anlaşılan kişinin Erdem Özengiz olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özengiz'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Özgeniz'in eşinin kuzeni Nuri Öğmen olduğunu tespit etti. Cinayet şüphelisi olay yerinin yaklaşık 100 metre uzağındaki evde yakalandı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Öğmen, işlemlerinin ardından sekv edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuri Öğmen'in 11 yıldır cezaevinde olduğu belirlendi. Bayram için 11 günlük izin alarak çıkan Nuri Öğmen'in, ifadesinde dayısının kızının kocası Erdem Özengiz'i namus yüzünden öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

İLK CELSEDE SAVUNMA YAPMIŞTI

Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Nuri Öğmen hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Nuri Öğmen, ağustos ayında yapılan ilk duruşmadaki savunmasında özetle, "Olaydan bir gün önce maktulün evine iftara gittim. Erdem birden cezaevine girenler hakkında küfretti. Ben de neden öyle söyledin dedim. Bana 'kaç yıldır cezaevindesin çocukların ve ailen ne durumda' gibi sözler söyledi. Evden o gün çıktım. Ertesi gün Erdem beni aradı. Buluşup bir şeyler içelim dedi. Özür dileyeceğini düşünerek tamam dedim. Ben de gidip alkol aldım, birlikte içtik. Çok sinirliydi. Benim tanıdığım eniştem o değildi. Arabaya bindik, gezdik. Telefonda sürekli biriyle görüşüyordu. Borç muhabbeti vardı. Arkadaşını da aradı onunla da küfürleşti. Ben buna tefecilerle ne işin var dedim. Bana 'sen kimsin ki bana bu lafları söylüyorsun, yıllardır cezaevindesin' dedi. Ben onu sakinleştirmeye çalıştıkça bana da küfretti. Gerginlik oluştu, olay 5 dakika içinde gerçekleşti. Elindeki bıçağı alırken ben de elimden yaralandım. Ortam karanlıktı. Elindeki bıçağı alarak ben de savurdum. Eniştemi severdim. Çok pişmanım. Eniştem, o eniştem değildi. Kahvede kumarda kaybetmiş, durmadan tefecilerle görüşüyordu. Her gün acılar içinde kıvranıyorum. Çok pişmanım" dedi.

Davanın bugün ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya ölen Erdem Özengiz'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık Nuri Öğmen ise tutuklu bulunduğu Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile salona bağlandı.

'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMÜŞTÜR'

Duruşmada Erdem Özengiz'in ailesinin avukatı, yaptıkları araştırmaya göre olay yerinden kaçarak uzaklaşan ikinci bir kişi olduğunu, olay yeri yakınındaki binaların kameralarının toplanıp incelenmesini talep ettiklerini, ikinci bir kişinin kaçarak uzaklaşmasının şüphe arz ettiğini belirtti. Ayrıca yapılan otopsi raporunda 3 tane bıçak darbesinin tek başına öldürmeye elverişli olduğu halde onlar dışında maktulün bedeninde 17 tane daha yarası bulunduğunu ifade ederek cinayetin canavarca hisle işlendiğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın 10 yılı aşkındır cezaevinde bulunduğunu, izne çıkar çıkmaz cinayet işlediğini belirten avukat, hiçbir indirim uygulanmayarak adaletin tesis edilmesini talep etti.

'SANIĞA AĞIR KÜFÜRLER ETMİŞ'

Söz verilen sanık avukatı, "Bu olayın meydana geliş aşamasında canavarca hisle işlendiğini düşünmüyorum. Maktulün akrabalarının beyanlarından da anlaşılacağı üzere genelde küfürlü konuştuğu, olay günü sanığa ağır küfürler ettiği beyanları mevcut. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

CEZA ALMASINI İSTEDİLER

Maktul Erdem Özengiz'in eşi S.Ö., kardeşleri A.Ö. ve K.Ö., sanıktan şikayetçi olduklarını ve ceza almasını istediklerini beyan etti.

'ÇOK PİŞMANIM'

Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu sanık Nuri Öğmen, "Ben çok pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da cezaevi izninde kuzeninin eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

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