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Erzurum'da Eşi ve Sevgilisini Öldüren Kadın İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
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Erzurum'da Eşi ve Sevgilisini Öldüren Kadın İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Erzurum'da eşi Ayhan Avcı'yı öldüren Gürcistanlı Padına Avcı için 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, suçu itiraf eden Fahrullah Özdemir için ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Erzurum\'da Eşi ve Sevgilisini Öldüren Kadın İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
19.12.2023 - 10:34,  Güncelleme: 10:45
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ERZURUM'da eşi Ayhan Avcı'yı (49) Fahrullah Özdemir (57) ile öldüren Gürcistanlı Padına Avcı için (35) 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Cinayetten 2 gün sonra suçunu itiraf eden Özdemir için de 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep edildi.

Olay, 11 Haziran'da Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1 yıldır evli olduğu eşi Ayhan Avcı'yı tarladaki kulübede kanlar içinde bulan Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir, jandarmayı arayıp, durumu bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İncelemede, Ayhan Avcı'nın keskin bir alet ile başından ve boyundan vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir, gözaltına alındı.

'BİRİSİ ARADI, TARTIŞTI, GECE DE EVE GELMEDİ'

Padına Avcı, ifadesinde, "Eşim Ayhan ve onun arkadaşı Fahrullah Özdemir ile akşam saatlerinde tarladan Aziziye ilçesine gidiyorduk. Ayhan, telefonda bilmediğimiz birisi ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyordu. Ilıca Mahallesi'ne vardığımızda eşim, 'Siz gidin, bu meseleyi halledip, geleceğim' diyerek otomobilden indi. Sabah Fahrullah Özdemir'i arayarak, Ayhan'ın gece eve gelmediğini söyledim. Onunla güvercin beslediği kulübeye bakmak istedik. Kulübenin kapısını açtığımızda eşim Ayhan, hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Bunun üzerine biz de durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdik" dedi.

2 GÜN SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kadın ile benzer ifadeler veren Fahrullah Özdemir, olaydan 2 gün sonra Ayhan Avcı'yı öldürdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine Özdemir, 13 Haziran'da olay yerine götürüldü ve cinayeti anlatması istendi. Özdemir, olay günü saat 09.00 sıralarında kendisine ait otomobille Padına Avcı ve Ayhan Avcı ile tarlaların bulunduğu alana gittiklerini, 2 saat sonra çiftin kendisini arayarak, çay içmeye davet ettiklerini söyledi. Çiftin tarlasına gittikten sonra Padına Avcı'nın eşi Ayhan'ın kendisini 1500 TL karşılığında başka bir erkeğe pazarladığını söylemesi üzerine tartıştıklarını belirten Özdemir, "Padına'nın fuhuş yaptığını başkalarından da duymuştum. Ayhan'a bu yüzden 'Şerefsiz' dedim. Bıçakla üzerime saldırdı. Yakamdan tutarak, bana küfür ve hakarette bulundu. Bu sırada traktör ve römorku birbirine bağlayan başı topuzlu demir aparatı, Ayhan Avcı'nın kafasına vurdum. Padına Avcı da kürekle Ayhan Avcı'nın kafasına vurdu. Ben de keserin kesici olmayan arka kısmı ile kafasına 1 kez vurdu. Ayhan, bu darbeden sonra yere düştü. Halen canlı ve hareketliydi. Elini başının arkasına attı sonra ben odadan çıktım. Padına içerde kalarak, keserle Ayhan'a vurmaya devam etti. Sonra da odadan çıkarak bana sarıldı."

'PADINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI'

Özdemir, şöyle devam etti:

"Olay yerinden ayrıldık ve Ilıca'ya gittik. Burada traktörü bırakıp, taksi ile Erzurum'a döndük. Padına'yı evine bıraktım. Padına gece beni arayarak, 'Sakın biz vurduk, öldürdük demeyelim. Sabah birlikte bostana geldik, çalıştık, sonrasında işimizi bitirdik ve Ayhan Avcı'yı Ilıca'ya bıraktık' şeklinde ağız birliği yaparak bu şekilde olayı anlatalım' diye anlaştık. Sabah Ilıca'ya gelip, traktörü alıp, olay mahalline gittim. Padına da bir taksi ile olay mahalline geldi. Birlikte kulübeye girdik. Avcı, kanlar içinde yerde yatıyordu. 112'yi aramak istedim fakat Padına engel olmaya çalıştı. 'Plan yapalım, söylemeyelim' şeklinde sözler söylüyordu. Gizlice 112'yi arayarak ihbarda bulundum."

BEYANLAR, HTS KAYITLARI VE RAPORLAR UYUŞTU

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Fahrullah Özdemir'in ifadesinde de yer gösterme işleminde belirttiği gibi beyanlarda bulunduğu, konuya ilişkin olarak HTS kayıtları ve bilirkişi raporunda da Fahrullah Özdemir'in beyanlarını doğrulayacak şekilde telefon sinyalleri ve görüşmelerinin bulunduğu, Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın raporuna göre Ayhan Avcı'nın toplamda 9 adet kesici-ezici mahiyette yarası olduğu, adli tahkikat bilgileri, toksikolojik inceleme ile dış muayene ve otopsiden elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde; kişinin ölümünün kesici-ezici alet yaralanmasına bağlı kranial kemiklerde kırık, travmatik beyin kanaması ve buna bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği kanaatinin bildirildi. İddianamede, Padına Avcı hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuklu 2 sanık, ilerki günler hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA
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Ayhan Avcı, Erzurum, Aile İçi Şiddet, Ölüm, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Eşi ve Sevgilisini Öldüren Kadın İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
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