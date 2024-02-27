Erzurum'da Firar Eden Hükümlü Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da Firar Eden Hükümlü Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Erzurum\'da Firar Eden Hükümlü Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Erzurum'da açık cezaevinden firar eden hükümlü eşi tarafından silahla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından firar eden şüpheli ise polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

27.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü eşi tarafından 19 Şubat'ta silahla vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden eşi Şafak S. (39) tarafından Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 19 Şubat'ta silahla ağır yaralanan 4 çocuk annesi Elif S. (32), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Elif S.'nin cenazesi Palandöken Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşini ağır yaraladıktan sonra kaçan Şafak S. aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Erzurum- Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanmış ve 21 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: AA

Erzurum, Güvenlik, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Firar Eden Hükümlü Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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