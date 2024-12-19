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Erzurum'da gönüller bir oldu

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Erzurum'da gönüller bir oldu Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı arasında gerçekleştirilen iş birliği ile şehit yakını ve gazi, çocuk, engelli, yaşlı ve gençlere yönelik gönüllü faaliyetler için yeni bir adım atıldı.

19.12.2024 19:26
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Erzurum'da gönüller bir oldu

ERZURUM - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı arasında gerçekleştirilen iş birliği ile şehit yakını ve gazi, çocuk, engelli, yaşlı ve gençlere yönelik gönüllü faaliyetler için yeni bir adım atıldı.

İş birliğiyle, toplumun farklı kesimlerine yönelik destek ve hizmetlerin güçlendirilmesini hedefliyor. Sözleşme kapsamında Erzurum Ticaret Borsasınca engelli bireylerin tasarladığı hediyelik eşyalar satın alınarak, özel bireyler için finansal destek sağlandı İmzalanan iş birliği protokolü ile ETB ile ASH İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarla gönüllü faaliyetler düzenleyecek. Bu faaliyetler arasında psikososyal destek, eğitim, sağlık, sosyal yaşam etkinlikleri ve diğer ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yer alacak.

Erzurum İl Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde Erzurum ASH İl Müdürü Hasan Aykut ve ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından gönüllük faaliyet sözleşmesi imzalandı. ASH İl Müdürü Hasan Aykut bu iş birliğinin koruma altındaki bireylerin hayata daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bugün burada, Erzurum Ticaret Borsası ile İl Müdürlüğümüz arasında imzalanan gönüllü faaliyet sözleşmesi vesilesiyle bir aradayız. Bu sözleşme, toplumumuzun en değerli bireylerine uzanacak bir dayanışma köprüsü kurmak adına atılmış anlamlı bir adımdır. Şehit yakınlarımızdan çocuklarımıza, engelli bireylerimizden yaşlılarımıza kadar geniş bir kesime yönelik bu çalışmaların, hayatlara dokunarak umut ve mutluluk getireceğine yürekten inanıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Erzurum Ticaret Borsası'na gönülden teşekkür ederim. İş birliğimizin, örnek bir dayanışma modeli oluşturacağına inanıyorum. Katılımınız ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyor, sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Sosyal girişimciliği destekliyoruz

Erzurum Ticaret Borsası Hakan Oral, sözleşmenin toplumsal dayanışma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Oral, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, " Engellilerimizin tasarladığı 40 tane el sanatları çini tabak plaket ve 60 tane isme özel ahşap kutu satın alarak, özel bireylerimize katkı sağladık. Çorbada tuzumuz olmasını istedik. Diğer kurumlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bu protokol ile toplumumuzun ihtiyaç duyduğu alanlarda önemli katkılar sağlayacağız. ASH İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek projelerle engellilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve diğer destek bekleyen kesimlere daha fazla imkan sunmayı hedefliyoruz. Kentin ekonomik anlamda kalkınmasının yanında sosyal girişimciliğin desteklenmesine de katkı sağlayacağız. Amacımız sosyal dayanışmayı artırtmak ve bu alandaki çalışmalar konusunda farkındalık oluşturmak " dedi.

Program sonunda Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden ASH İl Müdürü Aykut, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral ve beraberindekiler engellilere çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Erzurum\'da gönüller bir oldu
Kaynak: İHA

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