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Erzurum'da Halk Otobüsü ile Çarpışan Araçta 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da Halk Otobüsü ile Çarpışan Araçta 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum\'da Halk Otobüsü ile Çarpışan Araçta 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
17.12.2023 - 02:13,
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Erzurum'da, halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

Ş.Y. idaresindeki 25 DM 218 plakalı halk otobüsü, merkez Aziziye ilçesi E-80 kara yolu Ilıca Kavşağı'nda, O.N.Ç'nin kullandığı 06 SEG 96 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Hüseyin Ç. (5), H.Ç. (5) ve H.A. (13) yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince, halk otobüsü sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Aziziye, Erzurum, Son Dakika

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