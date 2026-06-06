Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Protesto - Son Dakika
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Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Protesto

Erzurum\'da Hekimlerden Gazze İçin Protesto
06.06.2026 18:11
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Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'deki İsrail saldırılarını 134. haftada sessiz yürüyüşle protesto etti.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 134. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Bünyamin Yeşilyurt, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Yeşilyurt, binlerce insanın İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "İşgal rejimi bebeklerin emziklerini kana buluyor, annelerin kucağında cansız evlatlar bırakıyor. Hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri yerle bir ediyor." dedi.

Saldırıları kınayan Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Gazze'de ölen her çocukla insanlık onuru da ölüyor. Yıkılan her bina ile uluslararası hukuk denilen o sahte maske bir kez daha düşüyor. Bizler yaşatmak için yemin ettik, meslektaşlarımızın ameliyathane yerine cep telefonu ışığında anestezi imkanı olmadan çocukları ameliyat etme zorunda kaldığı bir dünyada rahat yataklarımızda uyumayı reddediyoruz."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Protesto - Son Dakika

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