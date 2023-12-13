 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da iş makinesi taşıyan TIR şoförü karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da iş makinesi taşıyan TIR şoförü karbonmonoksit gazından zehirlendi

Azerbaycan'dan Ankara'ya iş makinesi götüren TIR'a öncülük eden hafif ticari aracın şoförü Mehmet Çelik, gece, açık bıraktığı ısınma sisteminden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. TIR sürücüsü tarafından baygın halde bulunan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

13.12.2023 - 15:39,  Güncelleme: 15:42
Abone Ol

AZERBAYCAN'dan Ankara'ya iş makinesi götüren TIR'a öncülük eden hafif ticari aracın şoförü Mehmet Çelik (63), gece, açık bıraktığı ısınma sisteminden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. TIR sürücüsü Adem Şen'in (28) arka camı kırıp baygın halde bulduğu Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Yakutiye ilçesinde Otoban Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mehmet Çelik adlı sürücü, 34 DZM 280 plakalı hafif ticari aracıyla, Azerbaycan'dan yüklenen iş makinesini taşıyan Adem Şen'in kullandığı 34 UP 2014 plakalı TIR'a öncülük etti. TIR ve öncü araç, gece geç saatlerde Erzurum'a ulaşınca, sürücüler Yakutiye ilçesinde sanayi sitesinin girişindeki Mus'ab Bin Umeyr Cami yanında mola verdi. Yatak haline dönüştürdüğü hafif ticari aracın arka bölümünde uyuyan Mehmet Çelik'i sabah uyandırmaya giden Adem Şen, hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Aracın arka camını kırıp kilitli kapıyı açan Şen, baygın haldeki arkadaşının oksijen almasını sağladı.

ISINMA SİSTEMİNDEN KARBONMONOKSİT SIZMIŞ

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibinin ambulansa aldığı Mehmet Çelik'in, aracında gece yatarken açık bıraktığı ısınma sisteminden sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği ve vücudundaki oksijen oranının düştüğü belirlendi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Azerbaycan'dan Ankara'ya iş makinesi götürdüklerini söyleyen TIR sürücüsü Adem Şen, "Öncü aracın şoförünü sabah uyandıramadım. Daha sonra arka camı kırıp kapıyı açtık. Baygın bir haldeydi. Şimdi kendini topladı biraz. Ambulansla hastaneye götürüyoruz" dedi. (DHA)

Erzurum\'da iş makinesi taşıyan TIR şoförü karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Çelik, Azerbaycan, Adem Şen, Ankara, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da iş makinesi taşıyan TIR şoförü karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20
Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:43:21. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da iş makinesi taşıyan TIR şoförü karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement